Rīgā, Jūrmalā un Ogrē viesosies godalgotais sieviešu koris "Soleil" no Japānas

Kora diriģente ir Hisako Higuči. Koris "Soleil" vairākus gadus piedalījies Japānas Nacionālajā koru konkursā un guvis panākumus.
Koncerttūrē koris uzstāsies 22 dziedātāju sastāvā. Kora sadarbības partneri Latvijā ir VEF Kultūras pils sieviešu koris "Dzintars", Ogres novada Kultūras centra sieviešu koris "Rasa" un abu koru mākslinieciskā vadītāja, diriģente Aira Birziņa.
Koris "Soleil" Latvijā sniegs trīs koncertus - 22.augustā plkst.19 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē notiks kopīgs koncerts ar kori "Rasa", 23.augustā plkst.18 notiks kora "Soleil" uzstāšanās Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Jūrmalā, bet koncerttūre noslēgsies 24.augustā plkst.16 ar koru "Soleil" un "Dzintars" kopkoncertu VEF Kultūras pils Kamerzālē.
Kora "Soleil" koncertprogrammās Latvijā skanēs japāņu folklorā balstīti skaņdarbi, Baltijas valstu komponistu kormūzika, kā arī džeza mūzika. Kopā ar kori un diriģenti uzstāsies arī pianistes Daisuke Ivasaki un Takaši Jamane.
Īpašs notikums būs komponista Uģa Prauliņa skaņdarba "Japānas impresijas" daļu atskaņojums - šo ciklu autors sacerēja 2018.gadā īpaši "NHK" Tokijas bērnu korim, kurš tajā gadā viesojās Latvijā. Baltijas valstu mūziku koncertos pārstāvēs arī komponistu Gustava Ernesaksa, Pētera Barisona, Ērika Ešenvalda, Vītauta Miškiņa un Anša Saukas kordarbi.
Sieviešu koris "Soleil" dibināts 2005.gadā, apvienojoties Sagas pilsētas Joši vidusskolas meiteņu kora absolventēm. 2015.gadā izdots pirmais Sagas Joši vidusskolas meiteņu kora albums "When the Violets Bloom", bet 2020.gadā - otrais ieraksts "Au Soleil".
Kopš 2006.gada koris "Soleil" regulāri piedalās Japānas Nacionālajā koru konkursā, līdz 2023.gadam uzstājoties 17 gadus pēc kārtas un iegūstot vairākas zelta medaļas. No 2013. līdz 2022.gadam - desmit gadus pēc kārtas - koris "Soleil" ir saņēmis Galveno balvu Nacionālā konkursa kamerkoru kategorijā - Japānas Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministra apbalvojumu.
2013.gadā iegūta 3.vieta tautas mūzikas kategorijā Takarazukas Starptautiskajā kamerkoru konkursā Japānā. Panākumu vidū ir arī Sagas pilsētas speciālbalva, Sagas prefektūras mākslas un kultūras balva, Sagas prefektūras gubernatora apbalvojums par ieguldījumu sabiedrībā. 2024.gadā koris saņēma īpašu atzinību par desmito zelta medaļu Japānas Nacionālā koru konkursa kamerkoru kategorijā.