Rīgā, Ogrē un Lielvārdē gaidāmas tautas mūzikas festivāla "Dzīvā mūzika" norises

Rīgā, Ogrē un Lielvārdē gaidāmas tautas mūzikas festivāla "Dzīvā mūzika" norises
Foto: www.lnkc.gov.lv
Rīgā, Ogrē un Lielvārdē gaidāmas tautas mūzikas festivāla "Dzīvā mūzika" norises

No 17. līdz 19. oktobrim Rīgā, Ogrē un Lielvārdē gaidāmas ikgadējā tautas mūzikas festivāla "Dzīvā mūzika" norises, to mērķis ir pārlūkot un aktualizēt Latvijas instrumentu spēles tradīcijas - veicināt zināšanas un izpratni par tradīciju daudzveidību, rosināt to saglabāšanu, atjaunošanu un iekļaušanu mūsdienu kultūras norisēs, informē biedrībā "Skaņumāja".

Pēdējos gados festivāls līdzās atsevišķu instrumentu spēles tradīciju izpētei ir pievērsies instrumentu spēles repertuāra slāņu pārlūkošanai. 2025. gada festivāla tēma būs instrumentālā deju mūzika. Tā ir nozīmīgākā pārmantotā muzikantu repertuāra daļa, kas aptver gan senākos deju mūzikas slāņus - mazurkas, polkas, maršus -, gan 20. gadsimta pirmās puses modes dejas - valšus, fokstrotus, tūstepu un tango.

Piektdienā, 17. oktobrī, plkst. 20.00 Ogres Kultūras centrā festivālu ievadīs ballīte - veclaiku deju vakars ar Latvijas un ārvalstu grupu piedalīšanos -, savukārt 18. oktobrī plkst. 18.00 Lielvārdes Kultūras namā būs galvenais svētku koncerts, kurā iespējami daudzpusīgi atspoguļots pārmantotais repertuārs un tā interpretācijas, stāsta biedrībā.

Saturiski nozīmīgākā festivāla daļa savukārt plānota Rīgā 19. oktobrī no plkst. 12.00 - kultūras centrā "Imanta" notiks izglītojošās lekcijas, kurās interesenti tiks iepazīstināti ar aplūkojamā repertuāra slāņa avotiem, pētniecības, praktiskās saglabāšanas problēmām Latvijā un kaimiņzemēs. To papildinās muzikantu meistarklases, kurās ikviens instrumentu spēlmanis varēs paplašināt repertuāra zināšanas ar latviešu un citu dalības valstu muzikantu spēlētajām melodijām.

Festivālā piedalīsies Lielvārdes kapela, kapela "Brička", Oskars Patjanko un Ilona Dzērve, LMMV Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas tradicionālās mūzikas programmas audzēkņu ansamblis, "Skaņumājas muzikanti", Gaila Kirdiene, Arvīdas Kirda, Dovaide Kurīte un Laura Lukenskiene (Lietuva), "Wren Music" (Lielbritānija), "Interstate express" (Vācija), vēsta "Skaņumājas" pārstāvji.

