Rīgas Doms aicina uz koncertu "Lūgšana par Ukrainu"

Rīgas Doms aicina uz koncertu "Lūgšana par Ukrainu"
Rīgas Doms aicina uz koncertu "Lūgšana par Ukrainu"

Sestdien, 9. aprīlī, plkst. 19.00 Rīgas Domā būs dzirdams bezmaksas koncerts "Lūgšana par Ukrainu", kura mērķis ir vairot kopēju iekšējo spēku un paust atbalstu Ukrainai.

Koncertā apvienosies trīs Latvijas kori – profesionālais vīru kamerkoris "Logos", Rīgas pareizticīgo kamerkoris "Blagovest" un jauniešu kamerkoris "Accolada", kā arī ērģelniece Larisa Bulava. Visi dalībnieki caur garīgo dimensiju un daudziem tik tuvo pareizticīgo mūziku vēlas parādīt koncerta auditorijai savu nostāju par kara nosodījumu.

Būs dzirdamas pareizticīgo dziedājumu pērles un ērģeļu mūzika. Pasākums norisināsies klātienē un video tiešraidē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Facebook un YouTube kontā.

Rīgas pareizticīgo koris "Blagovest" ir daudzu starptautisku koru konkursu un festivālu laureāts, ar panākumiem sniedzis vieskoncertus vairākās pasaules valstīs. Tas apvieno labākās Latvijas kordziedāšanas tradīcijas un spilgtu, izjustu pareizticīgās mūzikas izpildījuma tehniku.

Koncerta ieraksts šeit:

