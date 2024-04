Rīgas ģimnāziju direktori apskata Ogres Valsts ģimnāzijas jauno ēku

Ogrē bija ieradušies Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors, pedagoģijas zinātņu doktors Romāns Alijevs, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas direktore Svetlana Semenko, arī bijušais Rīgas domes priekšsēdētājs, tagad Saeimas deputāts Oļegs Burovs, Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāvji un Futbola federācijas pārstāvis, profesionālais futbola tiesnesis Andris Treimanis.



Pēc redzētā O.Burovs, kurš darbojas arī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, atzinīgi novērtēja paveikto Ogrē un uzsvēra, ka jaunie objekti Ogrē liecina par to, ka pašvaldība strādā iedzīvotāju labā, attīstot infrastruktūru ar mērķi, lai iedzīvotāji vēlētos palikt šeit dzīvot, mācīties un strādāt. “Man bija tas gods Egilam Helmanim pasniegt Latvijas būvniecības gada balvas 2021 grand prix par Ogres Centrālo bibliotēku. Toreiz uzzināju, ka Ogrē top jauna ģimnāzijas ēka. Ar nepacietību gaidīju to brīdi, kad varēšu šo ēku apskatīt. Gribēju arī, lai kolēģi to redz. Man ir arī profesionāla interese, jo kā Rīgas pašvaldības pārstāvis esmu bijis atbildīgs par daudziem nozīmīgiem objektiem Rīgā,” atklāja O.Burovs, kurš uzteica jaunās ēkas būvniecības kvalitāti, ēkas funkcionalitāti, sporta bloku.



Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors, pedagoģijas doktors Romāns Alijevs: “Laimīgi ir tie skolēni, kuri mācīsies šajā skolā un kuriem būs nodrošinātas plašas iespējas apgūt kvalitatīvu izglītību dažādos virzienus. Šī jaunā ēka man atgādina Eiropas līmeņa augstskolu. Šeit ir padomāts par iespēju skolēniem nodarboties ar pētniecisko darbu, sagatavoties konkursiem, olimpiādēm, attīstīties un pašrealizēties gan sportā, gan zinātnēs, STEM jomā, gan sociālajā dzīvē.” R.Agijevs sarunā ar Ogres Valsts ģimnāzijas direktori Innu Zeņkeviču vienojās arī par iespēju sadarboties abu skolu starpā, izstrādājot pētnieciskos darbus.



A.Treimanis īpaši uzteica sporta centru, kas atrodas pie skolas: “Šāda veida slēgts sporta komplekss pie skolas ir unikāls risinājums, tādam vajadzētu būt katra Latvijas novada centrā. Šāda sporta infrastruktūra atbilst mūsdienu prasībām un ir ieguvums visiem novada, un ne tikai Ogres, bet arī visu apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Kopumā skola ataino mūsdienu vēsmas un jauniešu vēlmi pēc brīvas komunikācijas, atvērtas telpas un ikdienas.”



Pēc viesošanās jaunajā Ogres Valsts ģimnāzijas ēkā delegācija devās apskatīt arī Ogres Centrālo bibliotēku.