RTU BJU jaunajā mācību gadā piedāvā turpināt apgūt interešu izglītības programmu “Ievads inženierzinātnēs skolēniem” 2. - 3. klašu, 4. – 6. klašu un 7. – 9. klašu grupās. Papildu esošajai programmai RTU BJU piedāvā apgūt jaunas interešu izglītības programmas 4. – 6. klašu un 7. – 9. klašu grupās. Esošais piedāvājums tiek papildināts ar programmām “Koka dizains”, “Modes un tekstila tehnoloģijas” un “Programmēšanas un videospēļu pamati”.
Šajā mācību gadā iespēja pieteikties uz esošajām un jaunajām interešu izglītības programmām būs visu jaunizveidotā novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem. Izglītojamo uzņemšana un grupu komplektēšana notiks rindas kārtībā pēc pieteikuma iesniegšanas laika, ņemot vērā izglītības iestādei piešķirto vietu skaitu, kas tiek aprēķināts proporcionāli kopējam izglītojamo skaitam izglītības iestādē. Elektroniskā pieteikšanās tiks uzsākta 2.septembrī un informācija par pieteikšanos tiks publicēta Ogres novada mājas lapā un pašvaldības sociālajos tīklos. Esat aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai!
Informāciju sagatavoja Izglītības pārvalde