Rīkos loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursu skolēniem

Konkurss vienlaicīgi notiek vairāk nekā 59 pasaules valstīs, un tā laikā skolēni risina uzdevumus par dažādiem informātikas pamatprincipiem un teorijām.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) uzsvērusi, ka "šāds konkurss, kur ir iespēja trenēties loģiskās un algoritmiskās domāšanas uzdevumu risināšanā, jauniešiem ir ne tikai nozīmīgs impulss nākotnē domāt par izglītību STEM jomā, bet arī būtisks faktors, lai Latvijā veidotu digitālajā jomā zinošu sabiedrību".





Konkursa 1.kārta norisināsies no 6.novembrim līdz 26.novembrim, kad dalībnieki sev ērtā laikā var pildīt kārtas uzdevumus. Pēc tās 20 spēcīgākie skolēni no katras vecuma grupas tiks aicināti piedalīties finālā, kas notiek nākamā gada sākumā. Trīs sekmīgākie skolēni katrā no vecuma grupām konkursa noslēgumā saņems balvas, kas palīdzēs arī turpmāk attīstīt loģisko un algoritmisko domāšanu.





Pagājušā gada "Bebr[a]s" konkursā piedalījās 27 764 skolēni no 359 Latvijas skolām. Vairums no konkursa dalībniekiem pārstāv tieši Latvijas reģionu skolas - 78% no skolām, kas piedalījās konkursa 1.kārtā, bija skolas ārpus Rīgas. Visvairāk dalībnieku bija no Vidzemes reģiona skolām - 25%, tām sekoja Rīgas reģiona skolas - 22%, Zemgale - 19%, Kurzeme - 18% un Latgale - 16%.





"Bebr[a]s" konkurss 2004.gadā aizsākās Lietuvā, kur tam pamatus lika Viļņas Universitātes profesore Valentīna Dagiene. Konkursa rīkošanu pārņēmušas arī citas Eiropas valstis.





Kopš 2016.gada konkursa norisi Latvijā nodrošina IT uzņēmums "Visma".





Uzņēmums dibināts 2005.gadā, un tā pamatkapitāls reģistrēts 147 963 eiro. Tā apgrozījums pērn bija 10,62 miljoni eiro jeb par 16% vairāk nekā 2021.gadā, bet peļņa sastādīja 1,77 miljonus eiro, liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija. Kā uzņēmuma valdes priekšsēdētāja norādīta Antra Zālīte, bet valdes locekle - Iveta Bukane.