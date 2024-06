Rīkos Ogres novada ukraiņu un Latvijas bērnu sadraudzības nometni Ogresnovads.lv

No 10. līdz 14. jūnijam no plkst. 9.00 līdz 16.00 Salaspils "Mellenēs" tiek organizēta Ogres novadā deklarēto Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas bērnu sadraudzības nometne. Dalībnieku vecums - no septiņiem līdz 18 gadiem.