Par interešu izglītības programmas “Ievads inženierzinātnēs skolēniem no 2. līdz 9. klasei” apgūšanu tika izsniegtas 90 apliecības trīs vecuma grupās – 2.-3.klašu skolēniem, 4.-6.klašu skolēniem un 7.-9.klašu skolēniem.
Pasākumā uzrunu teica Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, kurš atzina, ka ir gandarīts par sadarbību ar RTU BJU. Viņš informēja, ka iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes par zinātni un tehnoloģijām izmanto skolēni no dažādām pilsētas skolām. Nākotnē šo iespēju varētu izmantot skolēni no visa Ogres novada. G. Sīviņš novērtē, ka izglītojošās nodarbības veicina jauniešu interesi par inženierzinātņu jomām un var palīdzēt pieņemt lēmumu par turpmāko izglītību.
Kā pastāstīja Ogres 1. vidusskolas direktors, vairāk nekā puse bērnu, kas apmeklē RTU BJU nodarbības Ogres 1. vidusskolā, ir skolēni no citām pilsētas skolām. Viņš uzskata, ka tas ir pozitīvi un vērtīgi, jo ne vien veicina domu apmaiņu, bet arī jaunu draudzību veidošanos. “Mēs ļoti ceram, ka 2021./ 2022. m. g. piedāvājums ar jaunajām izglītības programmām piesaistīs vēl vairāk skolēnus, tai skaitā no Ogres sākumskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Jaunogres vidusskolas un citām Ogres skolām. Man ir prieks, ka Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitāte ir pie mums Ogrē.”
Sveicot skolēnus, RTU BJU vadītāja Zanda Krancmane aicināja turpināt apgūt jaunas prasmes arī jaunajā mācību gadā, informējot, ka esošais piedāvājuma klāsts tiks papildināts ar četrām jaunām mācību programmām. Viņš pateicās ikvienam skolēnam par izturību un ieguldīto darbu, kad nodarbības tika organizētas attālināti.
Apliecību izsniegšanas laikā tika demonstrēti dažādi eksperimenti, kurus bija sagatavojuši Rīgas Tehniskās universiātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studenti - Emīls un Maksims, kā arī tika organizēts konkurss ar iespēju saņemt veicināšanas balvas no RTU.