Starptautiskā projekta mērķis ir veicināt atvērtās skolas kultūru Latvijā, STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) izglītības pieejamību un jauniešu iesaisti zinātnē. Projektā mācībspēki vadīs nodarbības un eksperimentus Latvijas un Dānijas skolēniem, kā arī uzlabos tehniskās iespējas un prasmes veidot bērniem un jauniešiem arvien interesantākas un noderīgākas nodarbības.
Pirmo starptautisko nodarbību Babītes vidusskolas un Dansborgskolen skolēniem vadīs RTU Bērnu un jauniešu universitātes pasniedzēja, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studente Margarita Jegorova. Nodarbība būs veltīta ūdenim - skolēni veiks dažādus eksperimentus, izmantojot priekšmetus un izejvielas, kas katram pieejamas mājās, noskaidros dažādas sakarības un caur darbošanos iegūs jaunas zināšanas. Piemēram, skolēni eksperimentā centīsies noskaidrot, vai pašu spēkiem var imitēt lietu.
Šopavasar plānotas vēl vairākas nodarbības, kas ļaus iegūt jaunas zināšanas par raķetēm un fiziku. Tās paredzētas 12 līdz 14 gadus veciem skolēniem.
RTU Bērnu un jauniešu universitāte ir licencēts izglītojošu nodarbību cikls, kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī atklāt viņiem nākotnes studiju un karjeras iespējas inženierzinātņu jomās. Nodarbības notiek Rīgā, Ogrē, Ādažos un Babītē. Pieteikties nodarbībām Ogrē šeit:
"Phereclos" ir Eiropas Savienības projekts, ko īsteno daudzās Eiropas valstīs, balstoties bērnu un jauniešu universitāšu pieredzē un mazinot institucionālās robežas starp universitāti un sabiedrību. Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kas īsteno projektu.