Otrdiena, 21. oktobris, 2025 10:20

Rudens brīvlaika foto izaicinājums Ogres Centrālajā bibliotēkā

Rudens brīvlaika foto izaicinājums Ogres Centrālajā bibliotēkā
Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa rudens brīvlaika nedēļā izsludina aizraujošo foto konkursu “Brīvlaika bilžu karalis”.

Rudens brīvlaika foto izaicinājums mudinās pagatavot rudenīgus našķus, darboties radoši, doties svaigā gaisā, pamanīt dabas krāšņumu un nedaudz padomāt.
Konkursa noteikumi:
  • Izpildiet dienas uzdevumu un nofotografējiet prasīto.
  • Norādot vārdu un uzvārdu, nosūtiet bildi bibliotēkai (WhatsApp numurs 28618558) līdz katras dienas pulksten 19.00.
Bibliotekāres apkopos visus iesūtītos foto un no tiem, kas būs izpildījuši visus piecus uzdevumus, 25. oktobrī izlozēs laimīgo, kas kļūs par brīvlaika bilžu karali un balvā iegūs pārsteiguma balvu  no mūsu draugiem – kafejnīcas “Melnā kamene”.
Konkursā aicināti piedalīties 1. – 6. klašu skolēni.
Lai skolas brīvlaiks un rudens krāsas iedvesmo!
