Rudens brīvlaika foto izaicinājums mudinās pagatavot rudenīgus našķus, darboties radoši, doties svaigā gaisā, pamanīt dabas krāšņumu un nedaudz padomāt.
Konkursa noteikumi:
- Izpildiet dienas uzdevumu un nofotografējiet prasīto.
- Norādot vārdu un uzvārdu, nosūtiet bildi bibliotēkai (WhatsApp numurs 28618558) līdz katras dienas pulksten 19.00.
Bibliotekāres apkopos visus iesūtītos foto un no tiem, kas būs izpildījuši visus piecus uzdevumus, 25. oktobrī izlozēs laimīgo, kas kļūs par brīvlaika bilžu karali un balvā iegūs pārsteiguma balvu no mūsu draugiem – kafejnīcas “Melnā kamene”.
Konkursā aicināti piedalīties 1. – 6. klašu skolēni.
Lai skolas brīvlaiks un rudens krāsas iedvesmo!