Rudens brīvlaiks Ogres novadā – piedzīvojumi un atpūta visai ģimenei

Apmeklē kultūras pasākumus - kino un izrādes vai dodies ekskursijā, apmeklē spēļu vakaru:
- 18. oktobrī plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē notiks leļļu izrāde bērniem TRĪS SIVĒNI. Izrādes ilgums: 45 min. Ieteicamais vecums: 2+. Biļetes 18 EUR. Biļetes www.bilesuparadize.lv
-
19. oktobrī plkst.11.00 Ciemupes Tautas namā skatāma animācijas filma visai ģimenei LEPNĀ PRINCESE. Filma ierunāta latviešu valodā. Filmas garums 1h 24min. Biļetes cena 3 EUR.
-
No 22. oktobra Ķeipenes Tautas namā katru trešdienu no plkst. 18.00 līdz 21.00 - SPĒĻU VAKARI. Galda spēles, novuss, galda teniss - visām paaudzēm!
-
25. oktobrī plkst. 11.00 Ikšķiles pilsētas Tautas namā komēdija bērniem un jauniešiem "Dzeltenā zemūdene - kur pazudis internets?". Biļetes - www.bilesuparadize.lv.
Izzinošas un radošas aktivitātes:
- Ogres Vēstures un mākslas muzejs un ekspozīcija "Brīvības ceļš" - iepazīstiet Ogres un Latvijas vēsturi, apvienojot izglītojošu izklaidi ar ģimenes pastaigu pilsētas centrā. Pastaigu maršrutus skatīt ŠEIT.
- Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs - iedziļinieties Lāčplēša leģendā un iztēlojieties senos laikus viduslaiku pilī.
- Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža” - uzziniet visu par Mazās Juglas kaujām un aplūkojiet senās pūra lādes un īstu ieroču kolekciju.
- Taurupes muižas klēts - kopā ar ģimeni atklājiet interesantus faktus par atjaunotās muižas klēts vēsturi, personībām.
- Ogres Centrālā bibliotēka - atklājiet tehnoloģiju brīnumus kopā ar robotu Tomu – izglītojoša un jautra pieredze visai ģimenei! Pirms apmeklē bibliotēku, vari apskatīt telpas virtuālajā tūrē. Bibliotēkā izmēģiniet kāpšanas sienu bērniem vai uzspēlē izglītojošas galda spēles un iepazīsti Ogres novadu spēlē “IZZINI OGRES NOVADU” vai “Ceļā uz 100”. Aktīvu informācijas meklēšanu bibliotēkā iegūsi, izspēlējot "Lielo leģendu spēli".
- Ikšķiles daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs - bibliotēkā pavadi laiku radoši, atklājot Lego konstrukcijas brīnumus. Uzbūvē savu konsktruktoru. Lego paredzēti dažādiem vecuma posmiem.
- Ogres Valsts ģimnāzija un Sporta arēna “Ogre” - apmeklējiet ģimnāzijas un sporta arēnas ēkas virtuālajās tūrēs un piesakies uz ekskursiju klātienē.
- Suntažu observatorija- vērojiet zvaigznes teleskopā un uzziniet, kas ir astronomija. Aktivitāti ieteicams pieteikt dienas tumšajā laikā.
- Ķeipenes kinostacija - iepazīstiet kino rašanās vēsturi un izbrauciet ar sliežu velosipēdu.
- Radošās darbnīcas - radiet kopā ar ģimeni – no sveču liešanas līdz piparkūku cepšanai, no garšvielu maisījuma tapšanas līdz māla trauku veidošanai, piedzīvojums, kas paliks atmiņā un patiks visiem!
20. oktobrī plkst. 10.00 un plkst. 12.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā notiks EKSKURSIJA BĒRNIEM. Ekskursijas laikā paredzētas dažādas aktivitātes bērniem - aušana stellēs un citi uzdevumi. Dalība bez maksas.
22. oktobrī plkst. 13.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā - aktivitātes bērniem "Burta vai spēka zīmes ieaušana sienas dekorā". Biļetes: 5 eur (no 10 gadu vecuma). Vairāk informācijas www.okultura.lv.
Dabas piedzīvojumi un aktīvā atpūta:
- Ogres Zilie kalni - uzkāpiet skatu tornī un izbaudiet elpu aizraujošus skatus, papildus izbaudiet pastaigu dabas takās vai uzrīkojiet pikniku tam speciāli paredzētajās vietās.
- Dullā Daukas taka - izpētiet Sudrabu Edžus radīto pasauli un atklājiet, ko nozīmē būt "dullam" ceļotājam.
- Ķeguma dabas taka - pastaigājieties gar Daugavu un atklājiet, kā Ķeguma HES ražo videi draudzīgu enerģiju. Uztaisiet fotosesiju skatu platformā.
- Dabas parks "Ogres ieleja" - izstaigā vides izglītības taku dabas parkā "Ogres ieleja". Iepazīsties ne tikai ar izglītojošu informāciju par augu daudzveidību, biotopiem, biokokiem, kas izvietota parka informatīvajos stendos, bet arī nesteidzīgi uzrīkot piknika pauzi, kādā no izveidotajām atpūtas vietām Ogres upes krastā.
- Izjādes ar zirgiem - izbaudiet dabas mieru zirga mugurā, dodoties cauri gleznainām ainavām un meža takām.
- Suņu pajūgs - jūsu ģimenes adrenalīna deva - neaizmirstams brauciens suņu pajūgā Ogres Zilo kalnu apvidū!
Sporta un spēļu aktivitātes:
Džungļu parks Ogrē - leciet, šļūciet un izbaudiet šķēršļu joslas, kas pat visenerģiskākajiem bērniem sniegs patiesu prieku!
- Virtuālās realitātes telpa Ogrē - izbaudīsiet virtuālās realitātes spēles un simulatorus kā īstā realitātē.
- Padel teniss Tomē - izmēģiniet pasaulē strauji augošo sporta veidu profesionālā laukumā meža apvidū.
- Disku golfs Lielvārdē un Ikšķilē- apvienojiet dabas baudīšanu ar disku golfa spēli, kas patiks visiem ģimenes locekļiem.
- Izbrauciens ar krosa motociklu Ikšķiles pievārtē - īstu adrenalīna devu instruktoru pavadībā gūsiet moto trasē. Viss nepieciešamais inventārs tiek nodrošināts.
- Izbrauciens ar elektrovelosipēdu Ogres Zilajos kalnos vai Suntažu pusē - izmēģiniet mierīgu, bet sportisku atpūtu ģimenes lokā svaigā gaisā, baudot dabas ainavas.
- Slidošana Ogrē - ja ziema likās pārāk īsa, tad visu cauru gadu ir iespējams paslidot Ogres Ledus hallē. Aktuālie slidošanas laiki www.vidzemesledus.lv.
- Orientēšanās pa poligoniem Ogres Zilajos kalnos un SIA “Rīgas Meži” vides izglītības centra “EkVidO” teritorijā - izmēģiniet orientēšanās sportu divos bezmaksas orientēšanās poligonos, kas piemēroti visdažādākajām auditorijām - gan ģimenēm ar bērniem, gan jauniešiem un pieaugušajiem.
Ogres Zilo kalnu apvidū no Ogres līdz Ikšķilei izvietoti 60 stacionāri orientēšanās kontrolpunkti - 10x10 cm kvadrātkodi. Orientēšanās kartes digitāli pieejamas aplikācijā “mobo.osport.ee” vai drukātā formā - Ogres novada Tūrisma informācijas centrā (TIC), Brīvības ielā 18, Ogrē
SIA “Rīgas Meži” teritorijā izveidotajā orientēšanās poligonā ir trīs dažādas distances, kuru garumi ir no viena līdz četrarpus kilometriem. Lai orientētos būs nepieciešams lejupielādēt bezmaksas aplikāciju “QREvented”.Teritorija ir nožogota, vārti pie iebraukšanas ir atvērti katru dienu no plkst. 7.00 rītā līdz plkst. 19.00 vakarā. Pieejams auto stāvlaukums. Orientēšanās kartes drukātā veidā pieejamas arī Ogres TIC, Brīvības ielā 18, Ogrē.
Mazajiem piedzīvojumu mīļotājiem:
- Mini Zoo "Iks park" un "Skaistkrasti" - iepazīstiet dzīvniekus tuvplānā, paglaudiet un pabarojiet tos.
- Briežu barošana "Dobelniekos" - tuvplānā iepazīstiet majestātiskos briežus un ļaujiet bērniem piedzīvot dabu visā tās krāšņumā, iespēja uz vietas rīkot pikniku.
- Trušu karaliste - iepazīsti karalistes galvenos iemītniekus trušus un satiec citus dzīvniekus. Uzrīko pikniku. No 1. oktobra Trušu karaliste strādā sestdienās un svētdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.
Objektu apmeklējumus un plānotās aktivitātes ieteicams iepriekš rezervēt pie pakalpojumu sniedzējiem.