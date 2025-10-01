Rudens sajūtas Ogres novadā - ko redzēt un kur doties baudīt skaistākos skatus

Vai esi dzirdējis par audiogidu Ogres novadā? Ja nē, tad pastaigu laikā iesakām noklausīties interesantus stāstus par dažādām vietām, laikiem, notikumiem, personībām. Lai klausītos stāstus, nepieciešams lejuplādēt bezmaksas aplikāciju “Ogres novadnieks”, un sadaļā “Tūrisms” izvēlēties stāstus, kurus vēlies noklausīties. Stāstus var sameklēt pēc nosaukuma vai atrašanās vietas.
1. Dabas parks “Ogres Zilie kalni”
Izstaigā dabas takas, kas ved līdz pat Dubkalnu ūdenskrātuvei un uzkāp skatu tornī, kas izvietots dabas parka augstākajā vietā! Uztaisi brīnišķīgu fotosesiju Dubkalnu ūdenskārtuves skatu platformā vai sarīko pikniku kādā no labiekārtotajām atpūtas vietām! Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstu par dabas parku “Ogres Zilie kalni”, pilskalnu Ogres “Zilajos kalnos”, Tramplīna vietu Ogres Zilajos kalnos vai Dubkalnu ūdenskrātuvi.
- Bezmaksas auto stāvvieta (Starta laukums, GPS: 56.839488, 24.570336) (Gaismas prospekts, GPS: 56.828121, 24.582801), (Skatu tornis GPS: 56.831379, 24.568450), Zilo kalnu slēpošanas trases sākums GPS: 56.842920, 24.506116), Dubkalnu ūdenskrātuve GPS: 56.842344, 24.546775)
- Tuvākās ēstuves Ogres pilsētā
- Maršruti un karte šeit
2. Krasta promenāde un mols pie Ogres ietekas Daugavā, Ogre
Izstaigā 7.5 km garo maršrutu gar Ogres upes un Daugavas gleznainajām skatu vietām! Apskati jauno Ogres molu un bāku, nofotografējies pie vides objekta - trīs mūsdienu jauniešu veidolā! Maršruts gar Ogres upes krastiem (3,5 km) ved pa Ogres Krasta promenādi un J. Čakstes prospektu, paverot burvīgu ainavu uz upes plūdumu un tās krastiem. Ogres upe šķērsojama divās vietās - pa arkveida tiltu un jauno gājēju tiltu, tādējādi ļaujot apskatīt abus upes krastus vienā maršrutā. Maršrutus var apvienot ar "Ogres mazo loku" - 1,8 km garo maršrutu. Lejuplādēt karti šeit!
Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstus par Ogres upi, Krasta promenādi, arkveida gājēju tiltu, Ogres dolomīta atsegumiem! Vai varbūt stāsti par Ogres sanatorijām vai citām ēkām tevi interesēs vairāk.
- Atrašanās vieta: Dambja iela, Ogre (Mols un bāka), Krasta iela, Ogre (Krasta promenāde)
- Vairākas bezmaksas autostāvvietas maršruta tuvumā atrodas - Krasta laukumā, Brīvības ielā (ierobežots stāvēšanas laiks), J.Marsona laukumā (ierobežots stāvēšanas laiks), J.Alunāna ielā (stāvlaukums pie Mola un bākas).
- Tuvākās ēstuves Ogres pilsētā
3. Daugavas promenāde Ogrē un Ikšķilē
Promenāde stiepjas gar Daugavas krastu Ogrē, Ikšķilē. Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tā ir iecienīta atpūtas un pastaigu vieta. Posma garums katrā teritorijā – 2,6 kilometri. Abas promenādes savieno ceļš, kas piemērots velobraucējiem un arī kājāmgājējiem. Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstus par Daugavas promenādi un par latviešu strēlniekiem Ogrē!
- Atrašanās vieta: Dambis, Ogre un Ievu iela, Ikšķile
- Bezmaksas auto stāvvieta (GPS: 56.829678,25.367192 (Ogre), GPS: 56.829154, 24.486049 (Ikšķile))
- Tuvākās ēstuves Ogres pilsētā un Ikšķilē.
4. Ikšķiles pludmale
Gleznaina vieta ar skatu uz Daugavu un Sv. Meinarda salu, ko iespējams apskatīt apvienojumā ar pastaigu pa Daugavas promenādi – 8 km turp un atpakaļ. Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstus par Ikšķiles baznīcas drupām uz Svētā Meinarda salas, Ikšķiles mācītājmuižu, Ikšķiles muižu, Danču krogu, Kābeļkalnu.
- Atrašanās vieta: Rīgas iela 30, Ikšķile
- Bezmaksas auto stāvvieta
- Tualete
- Tuvumā atrodas vairākas ēstuves – kafejnīca “Pludmale”, restorāni “Dārzā” un “Brandīns”.
5. Špakovska parks
Īpaši rudenīgus un krāsainus skatus ieraudzīsi caur vairāk nekā 400 sugu kokiem un košumkrūmiem. Parka augstākajā vietā atrodas skatu tornis, no kura noteikti būs iespējams ķert foto mirkļus no jebkura skatu leņķa. Pastaigu maršrutus iespējams plānot individuāli, jo parka gājēju taciņas vijas viscaur teritorijai. Iespējams šeit vēlēsies noklausīties kādu no 5 audiogida stāstiem par parku, tā izveidošanu un dažādiem objektiem.
- Atrašanās vieta: Pavasara gatve 6, Ogre
- Bezmaksas auto stāvvieta
- Tuvākās ēstuves Ogres pilsētā – kafejnīcas, picērijas, burgernīcas, bistro
6. Ķeguma skatu terase un dabas taka
Apvieno rudenīgu fotosesiju pie pirmās Daugavas hidroelektrostacijas ar pastaigu pa turpat līdzās esošo 800 m garo dabas taku! Taka ir vienvirziena un ved gar gleznaino Daugavas krastu. Īpaši piemērota ģimenēm ar bērniem. Garākai pastaigai var izstaigāt loku pa Ķeguma pilsētas centru, parku un pludmali, apskatīt vairākus vides objektus. Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstus par Ķeguma HES un Enerģētika muzeju.
- Adrese: Smilšu iela 8, Ķegums
- Bezmaksas auto stāvvieta
- Pilsētas centrā atrodas vairākas ēstuves
7. Ķeguma piepilsētas meži
Var doties gan īsākās, gan garākās pastaigās ar saviem četrkājainajiem draugiem, nūjot, skriet, riteņot vai iemēģināt veselības vingrinājumus, par kuriem informācija ir izvietota dabas takā. Informācijas stendā ir apraksts par teritoriju un taku maršrutiem. Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstu par Ķeguma Krusta kalnu, kas atrodas turpat netālu no meža takām.
- Atrašanās vieta: Meža iela, Ķegums (GPS: 56.738042, 24.740458)
- Bezmaksas auto stāvvieta
- Pilsētas centrā atrodas kafejnīca “Liepukrogs” un picērija “Weekend Pizza”.
8. Lindes parks
18. gadsimtā tapušajā parkā interesants fenomens ir Holandes liepu stādījumi, kas šķietami aug ar saknēm uz augšu. Parkā atrodas 1767. gadā baroka stilā celtie Lindas muižas vārti. Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstus par Lindes muižu un parku.
- Atrašanās vieta: Linde, Birzgales pagasts (GPS: 56.698412, 24.849090)
- Bezmaksas auto stāvvieta
- Tuvākās ēstuves atrodas Tomes pagastā un Ķegumā
9. Lielvārdes parks
Lielvārdes parks atrodas Daugavas un Rumbiņas upes ielokā, senās Lielvārdes muižas teritorijā. Apvieno rudenīgu pastaigu, apskatot arī vairākus interesantus objektus, kas atrodas parka teritorijā – dižakmens “Lāčplēša gulta”, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, Lielvārdes viduslaiku pildrupas, Skulptūru dārzs, Lielvārdes luterāņu baznīca, Rumbiņas ūdenskritums. Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstus par Lielvārdes muižas pili un parku, Lielvārdes viduslaiku pilsdrupām, Lielvārdes pilskalnu, Dievu kalnu, Lielvārdes evaņģēliski luterisko baznīcu un par dzejnieku Andreju Pumpuru.
- Atrašanās vieta: E. Kauliņa aleja 12, Lielvārde
- Bezmaksas auto stāvvieta
- Tualete
- Pilsētas centrā atrodas vairākas kafejnīcas
10. Jumpravas pastaigu taka
Atrodas pie Jumpravas baznīcas, vietā, kas līdz 20. gadsimta sākumam bija Lieljumpravas muižas parka daļa. Īsa apskates tūre vai vienkārši apstāšanās punkts, braucot cauri Dzelmēm, būs tā vērts, lai ne tikai pavērtos uz gleznainiem skatiem Daugavā, kur atrodas dabas liegums “Daugava pie Kaibalas”, bet iespējams arī šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstus par Lieljumpravas muižu un Jumpravas luterāņu baznīcu.
- Atrašanās vieta: Dzelmes, Jumpravas pagasts, Ogres novads
- Bezmaksas auto stāvvieta
- Tuvākās ēstuves atrodas Lielvārdē
11. Meņģeles skatu tornis un dabas taka, Dullā Daukas birzs
Skatu tornis atrodas dabas parka “Ogres ieleja” teritorijā. No torņa paveras burvīgs skats uz Ogres upes ieleju, saskatāma arī Aderkašu pareizticīgo baznīca. Skatu torni ir ļoti viegli atrast. Brauciet pa šoseju V964 no Taurupes uz Menģeles pusi! Pabraucot garām Aderkašu baznīcai, aptuveni pēc 500 m ceļa kreisajā pusē redzēsiet skatu torni. Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstus par Meņģeles skatu torni, Dullās Daukas birzi, rakstnieku Sudrabu Edžu.
- Atrašanās vieta: Meņģeles pagasts, Ogres novads (GPS: 56.838842, 25.355893)
- Bezmaksas auto stāvvieta
- Tuvākā ēstuve atrodas Madlienā - kafejnīca "Bitīte"
12. Dabas parks “Ogres ieleja”
Dabas parka vērtības ir neregulētā Ogres upe, tās ieleja ar krāšņām krasta ainavām, daudzveidīgi meži, plašas pļavas, upju krāces, kraujas, avoti, dižakmeņi, kā arī dižkoki. Šeit noteikti atradīsi iespēju aizbēgt no trokšņiem un kņadas. Pastaigu var veikt pa marķētu apļveida dabas taku, kas ir 2 km gara. Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstu par dabas parku “Ogres ieleja”.
- Atrašanās vieta: Mazozolu pagasts, Ogre novads (GPS: 56.829678, 25.367192)
- Bezmaksas auto stāvvieta
- Tuvākā ēstuve atrodas Taurupē - kafejnīca "Kurmis"
- Karte ar maršrutu ŠEIT.
13. Zaļo ceļu maršruta “Rīga-Ērgļi”, Suntažu posms
98 km garais zaļais ceļš “Rīga-Ērgļi” ved pa kādreizējo dzelzceļa līniju, kas ir piemērota velobraucējiem, pārgājienu mīļotājiem. Maršrutu var veidot pa posmiem. Rudens cēlienam piedāvājam Suntažu posmu, kur pa ceļam būs iespējams apskatīt, gan Suntažu muižas pili, gan Suntažu atjaunoto stacijas ēku, kas pārtapusi par modernu viesnīcu, gan Suntažu luterāņu baznīcu un pareizticīgās baznīcas drupas. Iespējams šeit vēlēsies noklausīties audiogida stāstu par dzelzceļa līniju Rīga-Ērgļi.
- Atrašanās vieta: Suntažu pagasts, Ogres novads
- Pagasta centrā pie veikala ir bezmaksas autostāvvieta
- Tuvākā ēstuve Suntažos – kafejnīca “Akmeņkrogs”