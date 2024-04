Rūta Logina. Ar ticības pieskārienu

Tie apvienoti izstādē ar Ziemassvētku gaidīšanas laikam tik tematiski atbilstošu nosaukumu – «Svētīts lai top Tavs vārds!».

R. Logina ir dziļi ticīgs cilvēks un uzskata, ka, neraugoties uz visnotaļ cienījamajiem gadiem, spēja radīt mākslas darbus, apgūt mūsdienu tehnoloģijas, piemēram, brīvi rīkoties ar viedtālruni, un darīt daudz ko citu, tā ir Dieva dāvana, un viņa cer, ka šī izstāde tās apmeklētājiem liks aizdomāties par patiesām vērtībām.



Svarīga precizitāte

Rūpīgi izšūtajās glezniņās redzamās Bībeles ainas papildinātas ar trāpīgiem citātiem no Bībeles, kas rosina aizdomāties par pasaulīgo un laicīgo, un to, ka pēc ikvienas tumsas tomēr aust gaisma. Māksliniecei sāp sirds par to, kas šobrīd notiek Ukrainā, un viens no nesen tapušajiem Rūtas kundzes darbiem ir veltījums Ukrainai. Izstādē skatāmi neliela izmēra darbi, taču māksliniece radījusi arī lielformāta izšūtas gleznas, un viens no šiem darbiem – «Labais gans», kur Jēzus Kristus nes jēriņu, pirms dažiem gadiem kļuvis par altārgleznu slimnīcas «Gaiļezers» atjaunotajā kapelā, kur pacienti dodas saņemt mierinājumu un cerības. Lielformāta izšūts darbs ir arī Salaspils baznīcas draudzes namā. Ar izšūšanu māksliniece aizrāvusies pēdējos gados, iepriekš, kad vēl dzīvojusi vecāku mājā, mācījusies uz stellēm aust gobelēnus, bet nepaticis, ka darbs jāierullē un tas, kamēr gatavs, kopumā nav redzams. Tad darinājusi glezniņas ar krāsainiem stikliņiem, līdz sākusi izšūt. Vienas nelielas gleznas izšūšana aizņem aptuveni mēnesi. Vispirms māksliniece zīmējumu uzglezno ar krāsām, pēc tam to pārzīmē uz caurspīdīga auduma, ko piešuj lina audumam. Tam visam jābūt ļoti precīzi – pietiek pat ar vienu neprecīzu adatas dūrienu, lai darbs būtu jāārda ārā. Lielākoties izšuj ar vilnas diegiem, reizēm izmanto arī mulinē un zīda diegus.



Brāļi un māsas – ārsti, Rūta – māksliniece!

Loginas kundze savulaik beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu un 14 gadu strādājusi Ogres trikotāžas kombinātā kā tērpu modelētāja jeb dizainere, kur veidojusi audumu rakstus. Šis darbs viņu patiesi aizrāvis. «Piedzimu Rīgā, bērnību un jaunību aizvadīju Salaspilī, kur mans tēvs strādāja par ārstu, bet uz Ogri pārcēlos, kad sāku šeit strādāt. Te nodibināju ģimeni, te dzimuši mani divi dēli, kuriem jau ir savas ģimenes, un man jau ir septiņi mazbērni. Šobrīd viens dēls dzīvo Rīgā, otrs Ķegumā. Arī viena dēla sieva ir māksliniece. Joprojām dzīvoju Ogrē, kas ar savu dabu ir brīnišķīga pilsēta. Nespēju iedomāties, ka varētu dzīvot kur citur. Esmu pateicīga Dievam par šādu skaistu vietu,» saka R. Logina. Kādu laiku viņa studējusi arī Garīgajā seminārā, tomēr sapratusi, ka viņai savs ceļš ejams.



Kāpēc māksla kļuvusi par dzīves aicinājumu, Loginas kundzei nav skaidrojuma – viņi ģimenē bijuši septiņi bērni, no kuriem seši, tāpat kā tēvs, arī ir ārsti, bet Rūta – māksliniece! «Tā īsti radoši varēju sākt darboties, kad dēli bija izauguši. Visi mani darbi ir ticībā izšūti. Faktiski visu, kas man dzīvē bijis labs, devusi ticība. Pie ticības nonācu caur dažādiem dzīves pārbaudījumiem un ciešanām. To ir grūti vārdos noformulēt. Bībele man ir lielākais palīgs dzīvē,» saka māksliniece. Par savu misiju viņa uzskata cilvēku pievēršanu ticībai.



Tic Dieva brīnumam

«Zinu, ko dod ticība, tie nav tukši vārdi. Tas nav fanātisms, tā ir realitāte. Man ir bijušas divas acu operācijas, un cilvēkus šobrīd skatu mazliet izplūdušā veidolā, bet varu izšūt šos smalkos darbus, vai tad tas arī nav Dieva brīnums? Saviem darbiem pati gatavoju rāmīšus, arī tas prasa lielu rūpību un precizitāti. Visu, kas man ir dzīvē stabils, vērtīgs un labs, man ir devusi ticība. Ikviens no mums ir Dieva brīnums, un jebkura meistarība ir Dieva dota. Vēl gribu izšūt lielformāta Jēzus Kristus gleznu – no grīdas līdz griestiem, ko pielikšu mājās pie sienas. Domāju, tas tad arī būs mans pēdējais darbs, bet izstādē skatāmās izšūtās glezniņas pēc tās noslēguma atdāvināšu saviem bērniem,» saka māksliniece Rūta Logina.

Viņas darbus Ogres Vēstures un mākslas muzejā var apskatīt līdz 1. janvārim.

Ziemassvētkos

Man sirdī deg Tavs krusts

Un nesadeg

Kā toreiz ērkšķu krūms.

Man sirdī deg Tavs krusts,

Tik dūmu nav –

Tu apskaidro.

Man sirdī deg Tavs krusts,

Tik pelnu nav –

Tu atjauno.

/Rūta Logina/

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem