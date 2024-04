Sabiedriskie mediji pārraidīs Dziesmu un deju svētku norises

“Latvijas Televīzija jau daudzus gadus ir lepna būt Dziesmu un deju svētku televīzija. Arī šajā vasarā būsim klāt visās svētku norisēs, lai skatītāji visā Latvijā un arī ārpus tās var izjust un baudīt lielo, skanīgo kopā sanākšanu. Būsim klāt gan svētku gājienā, gan lieluzvedumos, gan koncertos. Rādīsim svētku dalībniekus, skatītājus, rīdziniekus un Rīgas ciemiņus, tāpat stāstīsim par svētkiem Latvijas Televīzijas skatītāju iemīļotajos iknedēļas raidījumos. Latvijas Televīzijas radošās un tehniskās komandas strādā jau šodien, lai mēs visi kopā piedzīvotu skaistus, košus un neaizmirstamus svētkus,” teic LTV galvenā satura redaktore Sigita Roķe.



LR galvenā redaktore Anita Brauna: “Mēs būsim kopā ar Dziesmu un deju svētku dalībniekiem ik solī, un klausītāji to varēs sajust un sadzirdēt visos Latvijas Radio kanālos. Vislielākais prieks, ka vienā no dzīvīgākajām svētku artērijām – Esplanādē – būs sabiedrisko mediju Dziesmu un deju svētku studija, no kuras visas dienas garumā raidīs Latvijas Radio un vakarā arī Latvijas Televīzija. Studija Esplanādē ne tikai ļaus mūsu klausītājiem pilnīgāk sajust svētku atmosfēru, bet arī būs vēl viena saturīga burziņu vieta dalībniekiem un apmeklētājiem.”



“Viens no svarīgākajiem Dziesmu un deju svētku vadmotīviem ir kopā būšana un kopā jušana – svētku pasākumos, Rīgas ielās un parkos, pie ekrāniem mājās un pilsētvidē, klausoties notikumu radio translācijas. Un ikviens ar savu pienesumu veido arī pašus svētkus. Sabiedriskajiem medijiem plaši atspoguļojot gan gatavošanos svētkiem, gan pašus notikumus, Latvijā un ārpus tās būs iespēja baudīt neaizmirstamus un nereti arī vēsturiskus brīžus, emocionālus koncertus, skaistus tuvplānus un elpu aizraujošus kopplānus, stāstus, intervijas un aktuālo informāciju,” akcentē XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku izpilddirektore Daina Markova.



Vairākas svētku tiešraides vienlaikus pārraidīs LTV, LR un LSM.lv



1. jūlijā no plkst. 10.00 LTV7 un LR3 – koru konkurss “Koru kari”, kur Latvijas labāko amatierkoru finālsacensības norisināsies jaukto, vīru, sieviešu, kā arī senioru koru kategorijās. Dalībnieku sniegumu vērtēs starptautiska žūrija. Tradicionāli konkursa rezultāti tiek paziņoti uzreiz pēc sacensībām, klātesot visiem dalībniekiem un raisot neaizmirstamas emocijas.



2. jūlijā plkst. 10.00 LTV1 un LR1 – svētku dalībnieku gājiens “Novadu dižošanās”. Dalībnieku gājiens ir neatņemama svētku tradīcijas sastāvdaļa, kas kā upe vijas par galveno Rīgas ielu, aizsākoties pie Brīvības pieminekļa un noslēdzoties pie Dailes teātra. Vienkopus saplūdīs tautas tērpu krāšņums, gaviles un satikšanās prieks. Vakarā plkst. 21.00 LTV1, LR1 un LR2 raidīs atklāšanas koncertu – tas šogad vērs durvis un vārtus, svinot briedumu un spēcinošo kodu, kas ļāvis soli pie soļa, balsi pie balss atkal sanākt kopā un pateikt – šis ir tas, kas mēs esam, ko mēs varam un gribam.



3. jūlijā plkst. 21.00 LTV1 un LR3 – diriģentu kora koncerts “Diriģents”. Mežaparka Kokaru zālē norisināsies koncerts, kurā piedalīsies kordiriģenti no visas Latvijas, atskaņojot tikai tādu repertuāru, kādu paši koncerta dalībnieki izvēlējušies. Koncerts paredzēts divās daļās, atklājot gan viendabīgo koru repertuāru, gan dubultkoru un jaukto koru opusus, kā arī iezīmējot nākotnes Dziesmu svētku vīziju.



5. jūlijā plkst. 21.00 LTV1 un LR3 – pūtēju orķestru koncerts “Laiks iet pāri”. Koncerts veidots kā latviešu tautas vīrišķības un pieaugšanas stāsts – no gana stabulītes, strēlnieka dziesmām un karavīra staltuma līdz ēverģēlībām ballītēs un dziļai emocionalitātei laikmetu griežos. Koncertā piedalīsies visi Latvijas pūtēju amatieru orķestri, solisti, tautas deju un laikmetīgās dejas dejotāji.



6. jūlijā plkst. 20.00 LTV1 un LR3 – koru lielkoncerts “Tīrums. Dziesmas ceļš”. Mežaparka Sidraba birzī izcels tautasdziesmu kā kora dziedāšanas sākotni. Kopkoris izpildīs tautasdziesmu apdares un tautasdziesmu iedvesmotas oriģinālkompozīcijas, tā skanējumā būtiska loma būs a cappella dziedāšanai. Lielkoncerta programmā iekļauts gan iepriekšējo Dziesmu svētku mantojums, gan skaņdarbi, kas mākslinieciski spilgti izsaka latvisko identitāti, tautas brīvību, cieņu pret senču mantojumu, garīgā tīruma meklējumus un nākamības atklāsmes.



9. jūlijā plkst. 19.30 LTV1, LR3 un LR4 – noslēguma koncerts “Kopā augšup”, kas būs veltījums Dziesmu svētku tradīcijas 150 gadiem un vēlējums mūsu visiem kopīgai un gaišai rītdienai. Mežaparka Sidraba birzī pieredzējušu virsdiriģentu un goda virsdiriģentu vadībā skanēs jauktie, sievu, vīru, senioru, bērnu un jauniešu kori, pūtēju orķestri un kokļu ansambļi. Latvijas novadu krāsas vizēs jaunradītas mūzikas svītas un deju sniegumā. Koncertā kā vienā elpā izskanēs arī pašu koristu izvēlētās 15 iecienītākās kordziesmas, tajā iemirdzēsies latviešu kormūzikas dimanti plašā vēsturiskā spektrā – no Dziesmu svētku zelta fonda līdz mūsdienām, pirmatskaņojumus piedzīvojot L. Ritmanes un J. Jančevska jaundarbiem.



Šīs un un daudzas citas Dziesmu un deju svētku norises būs skatāmas un klausāmas LTV un LR. Savukārt sabiedrisko mediju portāls LSM.lv būs vietne, kur saplūdīs viss saturs par Dziesmu un deju svētkiem: https://www.lsm.lv/kultura/dziesmu-un-deju-svetki-2023/. “Gādāsim, lai ikviens cilvēks, ienākot mūsu portālā, var atrasties svētku aktualitāšu epicentrā arī, ja viņam nav iespēja kādu no pasākumiem apmeklēt klātienē. Pie mums varēs atrast gan aktuālās ziņas par svētkiem un to dalībniekiem, kalendāru, gan arī mēs būsim visu svētku tiešraižu un reportāžu centrālā vietne.” – LSM.lv galvenā redaktore Marta Cerava.

Tiešraides un ieraksti būs pieejami bez ierobežojumiem visā pasaulē (www.visiemltv.lv), lai arī tiem, kas dzīvo ārzemēs, nodrošinātu kopības un svētku sajūtu.



LTV piedāvā iespēju bez maksas sublicencēt Dziesmu un deju svētku pārraides



LTV piedāvā publiskās noskatīšanās sublicenci LTV1 un LTV7 pārraidītajām Dziesmu un deju svētku pārraidēm. Sublicence nodrošina iespēju organizēt Dziesmu un deju svētku norišu skatīšanos publiskā vietā. Komersantiem, pašvaldībām un jebkuram citam interesentam, kas vēlas organizēt Dziesmu un deju svētku publisku skatīšanos (speciāli organizētu pasākumu, kas tiek rīkots vietā un laikā, kur ikdienā nenotiek regulāra televīzijas vai interneta kanālu skatīšanās), jāaizpilda sublicences pieteikums, kas pieejams šeit: https://ltv.lsm.lv/lv/pakalpojumi/sublicences, un jānosūta uz e-pasta adresi .