Arī iepriekš Sabīne dažādos starptautiskos konkursos ir ieguvusi godalgotas vietas - pirms gada notikušajā Baltkrievijas attālināti rīkotajā konkursā “Talanted Kids” Sabīne ieguva pirmo vietu. Savukārt šajā pašā “Wind Stars”, kas Mārupē norisinājās arī pagājušajā gadā, Sabīne Racina ierindojās otrajā vietā, gluži kā šogad. Tāpat arī vasarā sveicām Sabīni, kad viņa Baltkrievijas rīkotajā Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā «Летняя волна» ieguva godpilno pirmo vietu.
Šogad konkursā "Wind Stars" Sabīnes grupā starp sesto klašu audzēkņiem nepārspēta palika Grand Prix ieguvēja Maria Markova no Sanktpēterburgas A. Ahmatovas Carskoselskaja mākslu ģimnāzijas. Savukārt Sabīne otro vietu dalīja vēl ar citiem konkursa dalībniekiem no Sanktpēterburgas, Ļvovas, Paņevežas, Mogiļevas, kā arī Juglas Mūzikas skolas un J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas.
Kā Sabīni raksturo pedagoģe Ieva Lejniece, "Sabīne izceļas ar ļoti lielu mērķtiecību un centību. Viņa ir arī čakla, talantīga un muzikāli apdāvināta. Tāpēc mums visiem ir ļoti liels prieks, ka arī šajā konkursā, kurā Sabīne vienīgā pārstāvēja Ogres Mūzikas un mākslas skolu, ieguldītais darbs tika atzinīgi novērtēts."
Informāciju sagatavoja Ogres Mūzikas un mākslas skola