Diplomātiskais spļāviens
EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Jautājums ir cits. Tātad tīri diplomātiski tas ir spļāviens sejā Amerikas Savienoto Valstu prezidentam Donaldam Trampam no šībrīža liberāli kreisās politikas, kas tiek īstenota Latvijas Republikā. Pateikšu, kāpēc. Amerikas Savienotās Valstis nav atšķiramas no viņu šībrīža prezidenta Donalda Trampa un republikāņiem. Tās ir divas nešķiramas lietas. (..) Šis ir tiešs spļāviens virsū Amerikas Savienoto Valstu prezidentam Donaldam Trampam.»
Latvietības pamats – kaņepe
EDGARS TAVARS («Apvienotais saraksts»):
«Godātie kolēģi! Sējas kaņepe Latvijas vēsturē jau no senseniem laikiem ir zināma kā barības un šķiedrvielu augs, faktiski viens no latvietības simboliem. Lūdzu nejaukt sējas kaņepi ar cita veida kaņepi, ko izmanto narkotisko vielu audzēšanā. Pilnīgi, absolūti kaut kas cits!
(..) Katrā ziņā, domāju, mums ir jānošķir, kas ir kaņepe – latvietības pamats – un kas ir kaņepe, ko izmanto narkotisko vielu audzēšanai. Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas.»
Lai paši nesāk šņaukt!
ANDRIS BĒRZIŅŠ (ZZS):
«Kolēģi! Mēs tiešām ļoti daudz diskutējām par šo jautājumu. Pirmais... uzreiz noņemsim nost... mēs visi mīlam kaņepes. Tagad tas, ko sēj... tās kaņepītes... var ēst sviestiņu uz velna paraušanu. Trāpījās gan pirms gadiem pieciem... nabaga sieviete Latgalē... atbrauca policisti, izrāva ārā visu pēc kārtas – puķes, kaņepes – un tikai tad konstatēja, ka tas nav riktīgais, ko izrāvuši. Atpakaļ gan neiestādīja. Bet tā tas ir, šis jautājums būtu atrisināts.
(..) Zinātnei... es piekrītu, ka zinātnieki... tiešām zinātnē būs. Tikai lai paši nesāk šņaukt, teiksim, kaut ko darīt ar to.»
Viņš ar troksni atver Overtona logu
MĀRCIS JENCĪTIS («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Es tikai aicinu paskatīties uz šo priekšlikumu plašāk, jo, ņemot vērā, no kurienes tas nāk, var saprast tikai vienu – tas ir darīts apzināti, lai šo jautājumu aktualizētu un lai par to runātu. Un to sauc par Overtona logu*. Tas nav nekas jauns. Tāpat arī LGBT jautājumos, kur cenšas sabiedrību nogatavināt jeb piemest to, ka melns ir balts un balts ir melns. Arī šajā gadījumā neatkarīgi no tā, cik lietderīgi būtu šo priekšlikumu atbalstīt zinātniskiem mērķiem, pamatmērķis, es domāju, ir Overtona logs jeb gatavināšana, un mērķis ir, lai šo jautājumu aktualizētu un lai Latvija nonāktu tādā pašā stāvoklī, kā tas ir Amsterdamā, kā tas ir Roterdamā... līdzīgi... legalizēt narkotikas, un nākamais solis pēc marihuānas legalizācijas ir smagāku narkotiku legalizācija.»
Ja viss ir bīstams, tad nekas nav bīstams
JURIS VIĻUMS («Apvienotais saraksts»):
«(..) Kolēģi, ja jūs uzskatāt, ka kaņepe ir tik bīstama, tad man jums jāatgādina, ka graudi, āboli un pat kartupeļi ir bīstami, jo no šiem dārzeņiem un augļiem var ražot spirtu. Savukārt spirta... jeb alkohola lietošana pārmērīgos apjomos ir ļoti kaitīga veselībai. Vēl trakāk! Kā var iet sēņot?! Kā var iet sēņot, ja nav dabūts kaut kāds sertifikāts?! Nedod dievs, kāds paņems sarkano vai zaļo mušmiri, saindēsies... vai dabūs vēl kaut kādas veselības problēmas!»
Briškens ir daudzpunkts
RAMONA PETRAVIČA («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Pēc vairāk nekā diviem gadiem Siliņas kundze pēkšņi atskārst, ka ir tāds «Briškena pālis». Viņa nebija redzējusi. Un viņa brīnās, kurš ir bijis tik izdomas bagāts, lai uzbūvētu tur pāli. Un vairāk naudas nav. Tagad ies uz Eiropu, lūgsies... prasīs, ko mums tagad darīt, kā to pāli iekonservēt, «aptamborēt», nu ko... ko vēl darīt? Un vēl viņa ir sapratusi, ka Briškens ir bijis tāds nu... daudzpunkts. Katrs pats var domāt, ko viņa ar to domāja.»
*Manipulāciju sistēma, ar kuras palīdzību cilvēku apziņā iedēsta un padara par pieņemamiem iepriekš nepieņemamus un pretdabiskus uzskatus, un otrādi
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 5. februārī