Ogres novadā plānots veidot 28 vēlēšanu iecirkņus, kā tas bijis līdz šim. Tie tiks izvietoti visā novada teritorijā:
-
Ogrē – 7 iecirkņi,
-
Ikšķilē – 2,
-
Lielvārdē – 2,
-
Ķegumā – 1,
-
Ogresgala pagastā – 2,
-
pa vienam iecirknim Birzgales, Jumpravas, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Lēdmanes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Rembates, Suntažu, Tīnūžu, Taurupes un Tomes pagastos.
Vēlēšanu komisija, izvērtējot telpu pieejamību un piemērotību vēlēšanu procesa nodrošināšanai, rosina arī turpmāk saglabāt esošo iecirkņu izvietojumu. Kā liecina līdzšinējā informācija, visos vēlēšanu iecirkņos, izņemot divus, ir nodrošināta piekļūstamība ar ratiņkrēsliem. Vēlēšanu iecirkņos Rembates pagasta pārvadē un Taurupes pagasta pārvaldē vēlētājiem ratiņkrēslos var nodrošināt iekļūšanu ēkas 1. stāvā.
Tāpat komisija plāno nodrošināt izbraukuma balsošanu tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nokļūt līdz vēlēšanu iecirknim. Lēmums par konkrētām izbraukuma balsošanas vietām un laikiem tiks pieņemts Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā termiņā, un iedzīvotāji par to tiks savlaicīgi informēti.