Kopš 2000. gada koris RASA uztur tradīciju - tumšajā ziemas laikā dāvāt klausītājiem populāras mūzikas koncertu, lai caur dziesmām vairotu prieku, veselību un enerģiju.
2022.gada programmā skanēs mūzika mīlestībai - populāras, vairāk un mazāk pazīstamas latviešu un ārzemju komponistu melodijas. Latviešu mūziku pārstāvēs Raimonda Paula, Valta Pūces, Jāņa Lūsēna, Ulda Stabulnieka dziesmas. Skanēs arī Holivudas kino mūzika, citas labi zināmas pasaules popmūzikas pērles kora un pūtēju orķestra sniegumā.
Biļetes uz koncertu var iegādāties internetā, Ogres novada Kultūras centra kasē un Biļešu Paradīzes tīklā. Biļetes cena 3 eiro.
Apmeklētājiem no 18 gadu vecuma jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgs sertifikāts un personu apliecinošu dokumentu! No 7 gadu vecuma pasākuma norises vietā jālieto sejas aizsargmaskas!