2020./2021.m.g. projekta dalībnieki veica dažādas aktivitātes, arī izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu, kurā tika analizēta paleatīvā aprūpe, tās rehabilitācijas iespējas, arī baskāju takas kontekstā. Minēto pētījumu skola piedāvāja Latvijas skolēnu 45.zinātniskajā pētniecības darbu valsts konferencē, iegūstot 1. godalgoto vietu.
Starptautiskā projekta „PULCHRA” dalībnieki, septembrī, sarīkojot sporta un veselības aktivitāti, atklāja sajūtu jeb baskāju taku, aicināja interesentus aktīvi iesaistīties, iepazīt un iziet sajūtu takas posmus, ieklausīties sevī un savās sajūtās.
Pēcāk, sporta un veselības aktivitātes dalībnieki tika lūgti izteikt savu vērtējumu un atziņas par skolas biedru - projekta „PULCHRA” dalībnieku sasniegto. Apkopojot informāciju, tika iegūti secinājumi un atziņas; lūk, ieskatam dažas no tām:
-ideāls veids, kā mazināt emocionālo spriedzi, stresu;
-teorija saskan ar veikumu - labs relaksācijas veids;
-tas bija jautrs un aizraujošs piedzīvojums;
-laba pēdu masāža;
-vislabāk pēdas masē priežu čiekuri, kastaņi un smalkās frakcijas akmentiņi;
-neparastas sajūtas – kādā takas posmā patīkamas, kādā – sāpīgas;
-labs un lietderīgs, svarīgi, ka veselīgs brīvā laika pavadīšanas veids.
-par to informēšu ģimeni un draugus;
paldies par neparasto vides objektu, tas ir lielisks!
Jaunogres vidusskola pateicas starptautiskā projekta „PULCHRA” dalībniekiem – skolēniem, skolotājiem, ekspertiem, Vides skolai un visiem atbalstītājiem par ieguldīto darbu un laiku! Jaunais darba cēliens projekta 2. darba gadā ir uzsākts, par tā gaitu un rezultātiem informēsim!