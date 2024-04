Sāk kursēt ar Vilhelma Purvīša gleznu motīviem dekorēts sabiedriskais transports

Īpašu vilciena griestu, autobusu sēdekļu un ārējā vizuālā tēla noformējumu radījušas Latvijas Mākslas akadēmijas studentes Amanda Pabērza un Ilze Grīnberga. Viņu piedāvātie darbi izraudzīti konkursā.



Ar īpašo dizainu rotātais vilciens kursēs visās Latvijas elektrovilcienu dzelzceļa līnijās, savukārt autobusi – Ogres novadā un pilsētā, kā arī maršrutā Rīga-Ogre.

Vilciena un autobusu noformējumā izmantoti Ogres novadnieka, gleznotāja un nacionālās ainavu glezniecības pamatlicēja Vilhelma Purvīša darbu motīvi. Šo darbu reprodukcijas apkopotas 1946. gadā izdotā bibliogrāfiskā retumā, savukārt orģināli zaudēti 2. pasaules kara laikā. Vilciena griestu dizaina koncepts radies, iedvesmojoties no pasaules ievērojamākajiem mākslas objektiem, kuros var aplūkot griestu freskas. Savukārt autobusu sēdekļus rotā pārsegi, kas kā mozaīkas gabaliņi veido kādu no Purvīša darbiem un ļauj saskatīt to no pavisam cita rakursa.



"Mūsu sākotnējā iecere bija, V. Purvīša darbus eksponēt vilcienu un autobusu logos, taču sarunās ar Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējiem un studentiem sapratām, ka jaunie mākslinieki piedāvā citas inovatīvas idejas, un ir liels prieks, ka tās izdevies realizēt. Domāju, ka šis ir ne vien mākslas, bet arī izglītojošs projekts," atklāj Ogres novada Kultūras centra Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laila Baumane.



Vilhelms Kārlis Purvītis dzimis 1872. gada martā, Rīgas apriņķa Zaubes pagasta JAUŽOS, tagadējā Ogres novadā. Purvītis ir licis pamatus ainavu glezniecībai, Latvijas mākslas starptautiskajai atpazīstamībai un daudz enerģijas ieguldījis Latvijas mākslas izglītības sistēmas veidošanā. Ogres novada sili, bērzi un ūdeņi esot bijuši gleznotāja dabas studiju un iedvesmas avots.



"Meistara 150. jubilejas gadam Ogres novada teritorijā veltīti daudzi notikumi, kuru vienojošais moto ir "Satiec Purvīti", taču vēlējāmies spert soli tālāk un Purvīša daiļradei pievērst plašāku sabiedrības uzmanību. Mūsuprāt to var izdarīt, izstādot mākslas darbus vietās, kur ikdienā atrodas daudz cilvēku, un kāpēc gan lai tā nebūtu tik ikdienišķa vieta kā sabiedriskais transports – autobusi un vilcieni. Ceram, ka šādi cilvēkos raisīsim interesi un iepazīstināmi ar V. Purvīša daiļradi," norāda Ogres novada Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Elīna Baltiņa.



Līdzās projektam "Satiec Purvīti ceļā" šovasar gan Ogrē, gan arī citviet Ogres novadā norisinās gleznošanas darbnīcas, kuru dalībnieki iedvesmas avotu meklē Vilhelma Purvīša darbos un gleznošanas tehnikās. Paralēli vērienīgajai izstādei “Purvītis” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejāno 2. jūnija Ogres Vēstures un mākslas muzejā apskatāma mākslinieka oriģināldarbu izstāde “Vilhelms Purvītis. Gadalaiki”, kurā eksponēti darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma un Zuzānu kolekcijas. Savukārt gājēju tunelī pie Ogres dzelzceļa stacijas, kā arī multimediālajā izstādē Ogres novada Kultūras centra Mākslas zonā neierastā vidē ir iespēja aplūkot unikālas Vilhelma Purvīša darbu reprodukcijas, kuru orģināli gājuši bojā 2. pasaules kara laikā.