Šajā gadā Digitālā nedēļa tiek organizēta kā tiešsaistes pasākumu kopums – notiks gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdzi interneta tiešraidēs, gan arī citi tiešraides pasākumi, kurus rīko partneri visos Latvijas reģionos – skolās, bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās, uzņēmumos un citur. Lai pārbaudītu savas digitālās prasmes, ikvienam ir iespēja pildīt pašnovērtējuma testus un piedalīties konkursos. Digitālās nedēļas 2021 pasākumu saraksts, pasākumu karte un cita oficiālā informācija pieejama https://eprasmes.lv/.
Digitālās nedēļas 2021 plāns:
Pirmdiena, 22. marts. Atklāšanas pasākums: Kā mainīt sabiedrības paradumus un izmantot esošās iespējas?
Pasākuma laiks: 22.marts, plkst. 15:00 – 16:00
Vieta: Rīga TV24, Facebook (TV24, VARAM, LIKTA), e-prasmes.lv plkst. 16:00 – 17:00
Tēma: digitālās prasmes, kas nepieciešamas ikvienam sabiedrības loceklim - strādājošiem, uzņēmējiem, IKT speciālistiem, jauniešiem, studentiem u.c. Digitālās transformācijas laiks nozīmē nepārtrauktu mācīšanos un savu zināšanu un prasmju pilnveidi, kas ļauj īstenot savas pamattiesības, strādāt un mācīties, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Digitālās nedēļas Atklāšanas pasākuma diskusijas mērķis ir uzzināt, kādas iespējas jau šobrīd ir pieejamas, lai iegūtu digitālās prasmes, kā arī saprast – kāpēc cilvēkiem trūkst motivācija mācīties un apgūt jauno. Raidījuma viesi:
-Artūrs Toms Plešs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;
-Signe Bāliņa, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente;
-Zanda Arnava, "Accenture" Personāla daļas vadītāja Latvijā;
-Renāte Strazdiņa, Microsoft vadītāja Baltijā;
-Lauma Žubule, organizāciju psihologs, supervizors
Otrdiena, 23. marts. Digitālās iespējas ikdienai
Pasākuma laiks: 23.marts, plkst. 10:00 – 11:00 (TV24); ap plkst.11:00 pieejams tīmekļa vietnēs un sociālajos kontos.
Vieta: Rīga TV24, Facebook (VARAM, LIKTA), e-prasmes.lv
Tēma: "Digitālās prasmes ikdienai", kuras ietvaros apskatīsim viena cilvēka mūža ceļa karti un to, kādas digitālās iespējas var izmantot no dzimšanas brīža līdz sirmam vecumam. Sarunā ar bibliotēkām un klientu apkalpošanas centru pārstāvjiem noskaidrosim, kur var saņemt atbalstu tie cilvēki, kuriem tehnoloģijas ir svešas vai nepieciešams atbalsts, lai tās uzsāktu lietot.
Raidījuma viesi:
-Liene Strazdiņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Projektu pārvaldības departamenta Digitālo prasmju veicināšanas projektu nodaļas vadītāja;
-Kristīne Kīne, Valmieras bibliotēkas direktores vietniece;
-Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja;
-Dace Kurpniece, Dundagas Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste;
-Mārtiņš Fricsons, Vaiņodes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciālists
Trešdiena, 24. marts. Digitālās prasmes uzņēmējiem
Pasākuma laiks: 24.marts, plkst. 10:00 – 11:00 (TV24); ap plkst.11:00 pieejams tīmekļa vietnēs un sociālajos kontos.
Vieta: Rīga TV24, Facebook (LIKTA), e-prasmes.lv
Tēma: "Prasmju celšana kā pirmais solis virzienā uz uzņēmuma digitālo transformāciju" – kā celt prasmes un rīkoties atbilstoši šodienas tirgus prasībām, kā pieņemt jauno, digitālo un būt atvērtiem izmaiņām. Digitālā transformācija uzņēmumā sākas ar domas maiņu vadības līmenī. Apskatīsim labas prakses piemērus un noskaidrosim, kas ir uzņēmēja "Pamata komplekts" digitālo prasmju uzlabošanā.
Raidījuma viesi:
-Gatis Ošs, Datu tehnoloģijas uzņēmuma SQUALIO valdes loceklis, Latvijas IT klastera valdes priekšsēdētājs;
-Eva Selga, Latvijas Personāla Vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja;
-Kristīne Mennika, Korporatīvās komunikācijas vadītāja, AS "Citadele banka";
-Viktors Toropovs, Tet Korporatīvās attīstības direktors;
-Aleksandrs Ļubinskis, Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs
Ceturtdiena, 25. marts. Digitālās identitātes un drošības diena
Pasākuma laiks: 24.marts, plkst. 10:00 – 11:00 (TV24); ap plkst.11:00 pieejams tīmekļa vietnēs un sociālajos kontos.
Vieta: Rīga TV24, Facebook (LIKTA), e-prasmes.lv
Tēma: Kad digitālajā vidē rit teju visas ikdienas dzīves izpausmes formas, pieaug arī kiberapdraudējumu skaits, vēriens un viltība. Kāda ir digitālās drošības un higiēnas ABC? Kā varam pasargāt paši sevi un savas digitālās darba vietas? Vai zinām piesardzības nosacījumus sociālo tīklu kontu aizsardzībai un kā rīkoties, ja esi cietis no krāpnieku uzbrukuma? Šos un vēl daudzus citus jautājumus šķetināsim Digitālās drošības un identitātes dienas rīta pārraidē.
Raidījuma viesi:
-Edmunds Beļskis, LVRTC valdes priekšsēdētājs;
-Varis Teivāns, CERT.lv vadītāja vietnieks;
-Maija Katkovska, Drošsinternets.lv vadītāja
Kibernakts 2021 | KIBERNEATKARĪBA
Pasākuma laiks: 25.marts, plkst. 21:00 – 22:00
Vieta: Rīga TV24, Facebook (LVRTC, LIKTA), kibernakts.lv un e-prasmes.lv
Tēma: Lai turpinātu skaidrot kiberdrošības jautājumus, paplašinātu gan nozares ekspertu, gan sabiedrības kopumā izpratni par kibertelpu, digitālo higiēnu, elektronisko identitāti, tās nozīmi un aizsardzību, LVRTC organizē augsta līmeņa ekspertu diskusiju "Kibernakts 2021 | KIBERNEATKARĪBA". Diskutēsim par to, kā digitālās prasmes un tehnoloģijas paplašina ikviena indivīda iespējas “jaunajā” realitātē, apdraudējumiem digitālajā telpā; valsts kiberaizsardzības stratēģiju un tās īstenošanu; preventīvajiem pasākumi kibedrošības uzlabošanai.
Diskusijas dalībnieki:
-Baiba Kaškina, Cert.lv vadītāja;
-Dimitrijs Trofimovs, LR Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs;
-Edmunds Beļskis, LVRTC valdes priekšsēdētājs;
-Ieva Ilvesa, Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos;
-Jānis Garisons, LR Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs
Piektdiena, 26. marts. Tava profesija tehnoloģiju nozarē
Pasākuma laiks: 26.marts, plkst. 10:00 – 11:00
Vieta: Rīga TV24, Facebook (TV24, LIKTA), eprasmes.lv
Tēma: Digitālo prasmju apgūšana nav iespējama bez nepārtrauktas mācīšanās, dalīšanās ar pieredzi, aktīvas informācijas meklēšanas un atvērtas domāšanas. Digitālās nedēļas noslēdzošās dienas "Tava profesija tehnoloģiju nozarē" mērķis ir iepazīstināt jauniešu ar IT nozari un iespējamajām profesijām nozarē.
Raidījuma viesi:
-Anna Andersone, TechGirls Rīga;
-Gustavs Mārtiņš Upmanis, Visas iespējas;
-Zane Grēviņa, "Našķoties" raidījuma izveidotāja;
-Edgars Brēķis, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzējs;
-Raita Rollande, Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes asociētā profesore;
-Baiba Bārtule, Digitālo prasmju pilnveides programmai Baltijā dalībniece;
-Signe Bāliņa, Latvijas Universitātes rektora padomniece, IT Kompetences centra valdes priekšsēdētāja;
-Anta Klepecka, "Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem" projekta vadītāja;
-Aļona Rastihina, TET čatbotu trenere;
-Arnita Damberga, Crowddreaming projekta eksperte
Ogres Centrālā bibliotēka aicina savus lietotājus sekot līdzi Digitālās nedēļas 2021 aktivitātēm tiešraidēs, piedalīties konkursos un pārbaudīt savas zināšanas pašnovērtējuma testos.
Informāciju sagatavoja Ogres Centrālā bibliotēka