Ikvienā kultūrā aizgājēju piemiņai tiek veltīta īpaša cieņa, un arī Latvijas teritorijā mūsu priekšteči centušies apglabāt savus tuviniekus, ievērojot ne tikai reliģiskajās tradīcijās noteiktās paražas, bet pirmām kārtām savas – tautas – ieražas. Jau senatnē latviešiem kapsēta kalpoja kā kulta vieta, kur ne vien guldīja mirušos, bet arī īstenoja dažādus nozīmīgus rituālus. Mūsdienās nereti kapusvētkiem daudzviet Latvijā sekoja zaļumballe – dzīvie svinēja dzīvi, vienlaikus saglabājot piemiņu par aizgājējiem.
Latvijā aizgājēju pieminēšanas tradīcijai raksturīgas pagāniskas saknes – cilvēki pulcējās īpašos rituālos, lai parunātu ar mirušajiem un veidotu saikni ar viņiem šajā saulē. Senāk šādi rituāli bija izplatīti ne tikai Latvijā, bet arī slāvu zemēs.
Līdz ar kristietības ienākšanu aizgājējus sāka apbedīt pie baznīcām un draudžu kapsētās, savukārt lūgšanu tradīcija kapsētās Latvijā aizsākās pirms dažiem gadsimtiem Vidzemē un vēlāk izplatījās visā teritorijā. Kurzemes luterāņu mācītājs Pauls Einhorns 1636. gadā rakstīja: «Viņus [latviešus] vajaga pieturēt, lai viņi savus miroņus aprok kapsētās, kas šai zemē ir kapiem noliktas, bet ne vairs laukā un mežā. Jo viņu lielākā daļa aprok miroņus savās kapu vietās, kā viņi no seniem laikiem ieraduši.»
Mūsdienu tradīcijas
Mūsdienās kapusvētku norise ietver mācītāja vadītu dievkalpojumu vai laicīgu ceremoniju ar mūziku, dzeju un uzrunām, kā arī svinības, kas turpinās vai nu ģimenes lokā turpat kapsētā, vai arī plašākā vietējās kopienas pulcēšanās reizē – pagasta vai pilsētas rīkotajos svētkos, kas tiek pieskaņoti kapusvētku laikam. Vai tradīcijai kapusvētkos pulcēties kopā ar mācītāju un aizlūgumiem būs būt arī turpmāk? Dzīvosim, redzēsim.
Pagājušajā gadā mācītājs Roberts Otomers paziņoja, ka 2026. gadā Lejzemnieku kapos kapusvētki nenotiks, jo Lejzemnieku kapos (pie Misas) pērn nebija neviena apmeklētāja. Tāpēc tika pieņemts lēmums nākamajā gadā šeit kapusvētkus nerīkot. Tomēr, kā vēsta informācija vietnē vecumniekudraudze.lv, Lejzemnieku kapos kapusvētki šogad atkal notiks 18. jūlijā.
Senie latvieši uz kapusvētkiem mēdza doties goda tērpos – tautas tērpā. Varbūt arī šī tradīcija atkal atdzīvosies un iegūs jaunu skanējumu mūsdienās?
Pirms kapusvētkiem cilvēki rūpīgi gatavojas – tiek sakoptas kapu kopiņas, izvietotas puķes, sakārtota apkārtne, un domās jau noskaņojamies piemiņas brīdim. Savukārt kapusvētku dienā šī gatavošanās turpinās īpašā, kopīgā pieredzē, kurā savijas klusums, atceres mirkļi un kopīgas lūgšanas.
Kapusvētku noskaņā īpašu vietu ieņem pie tuvinieku kapu kopiņām aizdegtās sveces. Tās ne vien rada svinīgu un mierpilnu gaisotni, bet arī simbolizē mūsu mīlestību pret aizgājējiem un vienlaikus iemieso sirsnīgu lūgšanu par viņu dvēselēm.
Īpaši nozīmīga ir kapu kopšana – ne tikai savu piederīgo atdusas vietu sakārtošana, bet arī to kapu kopiņu aprūpe, kuras palikušas bez tuvinieku gādības. Ja kāda kapa vieta netiek kopta, jo piederīgie ir miruši vai nespēj ierasties, tās sakopšana daudziem ir pašsaprotama. Mazākās kapsētās ilgstoši nekoptas kapavietas sakopj kapu pārziņi, dažviet laukos to dara skolēni. Kapusvētkos cilvēku attieksme atklājas ne tikai viņu tuvinieku kapavietās, bet visā kapsētas kopējā veidolā. Tomēr, lai gan tradīcija uzturēt un kopt arī bez piederīgajiem palikušas kapavietas vēl arvien pastāv, jaunais Kapsētu likums ir stingrs. Tas paredz – ja kapavieta netiek sakopta trīs gadu laikā, tad pašvaldība lemj par kapavietas izmantošanas tiesību atņemšanu tās turētājam. Savukārt, ja kapavieta noteiktajā termiņā tiek sakopta, pašvaldība atceļ lēmumu, ar kuru tā atzīta par nekoptu.
Kapusvētki ir arī brīdis, kad ticīgajiem tiek dota iespēja uzklausīt Dieva vārdu, lai gan šī tradīcija nav obligāta visiem – daudzviet kapusvētki joprojām ir galvenokārt dzimtas un ģimenes kopā sanākšanas brīdis, kurā tiek uzturēta paaudžu saikne un kopīga piemiņa.
Šajos svētkos par mūžībā aizgājušajiem kapsētā vai draudzes baznīcā tiek svinēta Svētā Mise. Nozīmīga kapusvētku sastāvdaļa ir procesija, kas simboliski atspoguļo gan katra cilvēka dzīves gājumu, gan visas cilvēces ceļu uz mūžīgo mājvietu. Baznīca aicina ticīgos šajā gājienā piedalīties, jo procesija nav vien skatāms notikums, bet gan īpaša lūgšanas forma un sava veida svētceļojums, kas veltīts mirušo piemiņai. Lai pilnvērtīgi izjustu šī brīža garīgo nozīmi, nepietiek tikai atrasties kapsētā – ir jāiesaistās procesijā, lai kur tā notiktu.
Procesijas gājiens parasti sākas vietā, kur notikusi Svētā Mise vai kopīgās lūgšanas. Priekšgalā tiek nests krusts, kam seko bērni, ministranti, garīdznieki un pēc tam pārējie ticīgie. Tā kā procesija ir lūgšanas izpausme, šajā laikā nav piemērota vieta sarunām – tas ir brīdis klusai, koncentrētai un sirsnīgai lūgšanai. Gājiena laikā dzied īpašas dziesmas, un procesija apstājas četros kapsētas stūros pie iepriekš izveidotiem altāriem, noslēgumā pulcējoties pie centrālā krusta. Katrā pieturas vietā tiek teikti īpaši aizlūgumi par aizgājējiem, tā vēlreiz apliecinot cieņu un garīgo saikni starp dzīvajiem un mirušajiem.
No senčiem mantotie ticējumi
Dažādie ticējumi, kas saistīti ar kapsētu apmeklēšanu un aizgājēju godināšanu, atspoguļo gan cilvēku praktiskos, racionālos apsvērumus, gan arī senus, iracionālus priekšstatus un bailes par dzīvo un mirušo pasaules attiecībām. Tie radušies ilgstošā laika gaitā, apvienojot kristīgās tradīcijas ar senākām, pagāniskām paražām, un kalpojuši gan kā uzvedības vadlīnijas, gan kā mēģinājums izskaidrot nezināmo. Ticējumos redzams, kā cilvēki centušies nodrošināt sev un saviem tuviniekiem mieru, pasargāties no nelaimēm un uzturēt cieņpilnu saikni ar aizgājējiem.
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Uz kapsētu braucot jāiegriež krusts kokā, tad mirušā dvēsele vairs negriezīsies atpakaļ citus biedēt.
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Novārītus zirņus un pupas ņem līdz uz kapsētu, bērēs līķi pavadot.
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Kad iet uz kapsētu, pirmo reizi vajaga pielūgt pie vārtiem Dievu. Citādi mirušie nedod mieru.
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Ja mironi uz kapiem vedot līķa zirgs izliek labo kāju pirmāk, tad nākošais mirs vīrietis.
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Ja kāds pārkāpj pār kapsētas valni, tad tam būs 1000 gadu pēc nāves ellē dzīvot.
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Kā dāvanu no nelaiķa puses visiem agrāk mirušiem radiem un draugiem apsien viņu krustiem skaistus dzīpariņus.
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Kapsētā iesprauž krustu kapa kāju galā, lai augšāmcelšanā mironam būtu pie kā uzcelties.
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Tāds grēcīgs ieradums, kas no veciem tumšiem pagānu laikiem mūsu tēvu zemē vēl pastāv, ir šis, ka uz kapsētām ņem brandvīnu līdz un tad ar to tur cienās.
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Miroņus nekad nevajag apglabāt bez apaviem, jo tiem pēc apglabāšanas jāstāv pie kapsētas vārtiem, līdz nāk atkal kāds cits tā vietā.
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No kapsētas puķēm nedrīkst ņemt stādu, bet ja tomēr ņem, tad tai vietā jāierok nauda, lai ņēmējam nenotiktu nekāda nelaime.
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Uz kapiem brauc lēni, bet no kapiem ātri, lai mironis nepanāk.
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Ja sapnī redz kapsētu, tad tiek aprunāts.
Kapusvētki Ogres novadā
4. jūlijā plkst. 10.00 luterāņu kapusvētki Zizānu kapos Birzgales pagastā.
4. jūlijā plkst. 11.00 luterāņu kapusvētki Meža kapos Birzgales pagastā.
4. jūlijā plkst. 12.00 luterāņu kapusvētki Birzgales kapos.
4. jūlijā plkst. 13.30 luterāņu kapusvētki Avenu kapos Birzgales pagastā.
5. jūlijā plkst. 14.00 katoļu kapusvētki Ikšķiles vecajos kapos.
5. jūlijā plkst. 15.30 katoļu kapusvētki Ikšķiles jaunajos (Lazdukalna) kapos.
12. jūlijā plkst. 13.00 katoļu kapusvētki Ogresgala kapos.
18. jūlijā plkst. 12.00 katoļu kapusvētki Smiltāju kapos.
19. jūlijā plkst. 12.00 luterāņu kapusvētki Ogres pilsētas kapos.
19. jūlijā plkst. 12.00 luterāņu kapusvētki Ikšķiles jaunajos (Lazdukalna) kapos.
19. jūlijā plkst. 13.00 luterāņu kapusvētki Smiltāju kapos Ogrē.
19. jūlijā plkst. 14.00 luterāņu kapusvētki Ikšķiles vecajos kapos.
19. jūlijā plkst. 14.00 luterāņu kapusvētki Ogresgala kapos.
25. jūlijā plkst. 15.00 luterāņu kapusvētki Jumpravas kapos.
25. jūlijā plkst. 15.00 Taurupes pagasta Aderkašu kapos.
26. jūlijā plkst. 10.30 katoļu kapusvētki Suntažu kapos.
26. jūlijā plkst. 12.00 luterāņu kapusvētki Suntažu kapos.
26. jūlijā plkst. 13.00 luterāņu kapusvētki Kastrānes kapos Suntažos.
1. augustā plkst. 15.00 Vecogres kapos Mazozolu pagastā.
1. augustā plkst. 17.00 Līčkalniņa kapos Mazozolu pagastā.
8. augustā plkst. 12.00 luterāņu kapusvētki Ciemupes kapos.
8. augustā plkst. 13.00 katoļu kapusvētki Ciemupes kapos.
30. augustā plkst. 14.00 katoļu kapusvētki Ogres pilsētas kapos.