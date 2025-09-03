Sākas pieteikšanās sociālajai stipendijai “Studētgods”

Sociālās stipendijas apmērs ir 180 eiro mēnesī, un tai pieteikties iespējams elektroniski portālā Latvija.lv pakalpojumā “Studētgods” līdz 20.septembrim, norāda VIAA.
Pieteikties stipendijai 2025./2026. mācību gada pirmajam semestrim var Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam no sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanas kritērijiem:
- “Jaunietis 3+” – Fizisko personu reģistrā vismaz vienam no studējošā vecākiem reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
- “Vecāks 3+” – Fizisko personu reģistrā pašam studējošajam reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
- “Bārenis/bez vecāku gādības” – studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Fizisko personu reģistrā reģistrēts kā bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis;
- “I vai II grupas invaliditāte” – studējošais ar I vai II invaliditātes grupu;
- studējošais pieder pie mājsaimniecības, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Sociālās stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi:
Studējošā sekmes - Iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par sešām ballēm, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem.
Studējošā ienākumi - Vērtējot saņemto iesniegumu atbilstību uz 20. februāri, kopējie izglītojamā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 17 760 euro bruto, bet, vērtējot saņemto iesniegumu atbilstību uz 20. septembri, kopējie izglītojamā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 11 840 euro bruto saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju.
Pieteikumus pretendentiem jāiesniedz elektroniski, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”. Sociālajai stipendijai jāpiesakās katru mācību semestri – 1. semestrī no 1. līdz 20. septembrim un 2. semestrī no 1. līdz 20. februārim, arī tiem studentiem, kuri saņēmuši sociālo stipendiju iepriekšējā semestrī.
Sīkāka informācija par sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanu pieejama VIAA mājaslapā.