22. martā sākusies uzņemšana Ogres 1. vidusskolas 10. klasē, kas turpināsies līdz 25. maijam. Šajā laikā topošajiem vidusskolēniem jāuzraksta un jāiesniedz motivācijas vēstule.Lai skolēns varētu uzsākt mācības Ogres 1. vidusskolas 10. klasē, tam jāuzraksta un jāiesniedz pietiekami kvalitatīva motivācijas vēstule un jāiegūst pietiekami labi vērtējumi apliecībā par pamatizglītības apguvi.

Vidējam aritmētiskajam vērtējumam jābūt vismaz 6 ballēm, un nedrīkst būt nesekmīgi vērtējumi.

Kvalitatīva motivācijas vēstule ir jauna prasība. Motivācijas vēstule ļauj skolēnam rūpīgi apdomāt savu nākotnes izglītības ceļu - gan vidusskolas vai profesionālās vidējās izglītības iestādes izvēli, gan vidusskolas kursu un ārpusklases aktivitāšu izvēli. Motivācijas vēstule arī atklāj, cik strukturētas, loģiskas un pamatotas ir skolēna pārdomas.

Lai sniegtu pietiekami daudz informācijas par Ogres 1. vidusskolas piedāvājumu un uzņemšanas procesu, skolas mājas lapā izveidota jauna sadaļa topošo vidusskolēnu vajadzībām. Tajā skolēns var izzināt skolas piedāvājumu, ar īpaša digitālā konstruktora palīdzību izveidot savu mācību plānu un iesniegt dokumentus, kas nepieciešami uzņemšanai “Kalna skolā”.

Ogres 1. vidusskola mācībām vidusskolas posmā aicina zinātkārus un motivētus jauniešus, jau otro gadu tos uzrunājot ar saukli: "Veido savu vidusskolas pieredzi pats!". Šogad jaunieši ar savu darbu un entuziasmu aktīvi darbojušies skolas debašu klubā, podkāstā “Sarunas virsotnē”, sporta un spēļu klubā. Ceram, ka arī nākamā gada vidusskolēni būs gatavi uzņemties atbildību par trim lieliskiem gadiem vidusskolā, būs gatavi veidot savu vidusskolas pieredzi paši!

Informāciju sagatavoja Ogres 1.vidusskola.

