Šodien sāksies Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norišu "#dziedundejo2021" pirmais notikums "Saulesvija", kas būs kā klātienes mirkļu un video fiksējums nepilnas stundas garumā ikvienā pašvaldībā. "Saulesvijas" ceļā uz pašvaldībām dosies svētku auto, lai video formātā notvertu katras pašvaldības kolektīva sagatavoto svētku pārsteigumu.
Notikuma laikā svētku auto no šodienas līdz 29.jūlijam ieradīsies katrā no 43 Latvijas pašvaldībām. "Saulesvijas" ceļš dalās vairākos posmos - pirmais posms būs no 12.jūlija līdz 14.jūlijam, kad svētku auto brauks pa Kurzemi,pēc tam sekos Zemgales novadi, bet no 19. līdz 22.jūlijam svētku auto dosies uz Latgales, Sēlijas un Vidzemes novadiem.
No 22.jūlija svētki būs Madonā, Gulbenē, Smiltenē, 23.jūlijā - Valkā, Strenčos, Valmierā, Burtniekos, Mazsalacā, Limbažos, bet 26.jūlijā svētku auto viesosies Priekuļos, Cēsīs, Siguldā, Inčukalnā, Krimuldā, Sējā un Saulkrastos.
Savukārt no 27. līdz 29.jūlijā svētku auto viesosies Pierīgā un noslēgsies Rīgā. Tātad 27.jūlijā sveikt kolektīvus dosies uz Carnikavu, Ādažiem, Garkalni, Ropažiem, Ulbroku un Ogri, 28.jūlijā - Ķekavu un Olaini, bet svētku tūri auto noslēgs 29.jūlijā, ierodoties Jūrmalā, Babītē, Mārupē un Rīgā.
Jebkurā svētku norisē dalībnieku skaits ir no viena līdz tajā brīdī valstī atļautajam skaitam, nenotiek plaša pulcēšanās, nav plānoti centralizēti mēģinājumi un garš mēģinājumu process. Norises tiks iemūžinātas videoierakstos. Visi videomateriāli tiks nodoti Rakstniecības un mūzikas muzejam topošās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vajadzībām kā spilgta 21.gadsimta liecība.
Šobrīd notiek arī mūsdienu deju lieluzveduma "Augstāk par zemi" filmēšanas process, bet no 21.jūlija VEF kultūras pilī būs skatāma vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas "Radi rotājot" izstāde.
LETA jau ziņoja, ka līdz 31.oktobrim e-dziesmusvētku formātā norisināsies XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumi. Dziesmu svētki attālinātā formātā notiks, lai ikviens bērns un jaunietis, kurš līdzdarbojies svētku procesā vairāku gadu garumā, varētu atspoguļot savu veikumu video formātā.
Svētku kopējo programmu veido dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā, instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, folklorā. Tās tiek filmētas un translētas Latvijas Televīzijas (LTV) un citās digitālajās platformās.
Jebkurā svētku norisē varēs piedalīties dalībnieki no viena līdz tajā brīdī valstī atļautajam skaitam. Svētku svinēšanas laikā tikšot ievērota "burbuļa" stratēģija, kā arī svētki norisināsies ārā pēc iespējas tuvāk dalībnieku dzīvesvietai. IZM piedāvā, ka dziesmu un deju svētku laikā šogad nenotiks centralizēti mēģinājum un nebūs paredzēts garš mēģinājumu process. Tāpat bērnu nometnēs kolektīvi varēs veidot videoierakstus, savukārt pie labvēlīgas epidemioloģiskās situācijas septembrī vai oktobrī varētu notikt kāda svētku norise klātienē.
Koncertu videostāsti, norišu videoklipi, intervijas, virtuāli sveicieni, montēti sižeti, LTV un Latvijas Radio (LR) papildus satura raidījumi tiek atspoguļoti plašākai sabiedrībai caur masu medijiem, tajā skaitā vietnē www.nacgavilet.lv, bet notikumus vēsturei dokumentēs elektroniskie plašsaziņas līdzekļi.
Jau ziņots, ka XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkošana šī gada vasaras nogalē valsts budžetam varētu izmaksāt 2 046 967 eiro.
Nākamie Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tiek plānoti 2025.gadā.