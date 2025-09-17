Sākusies kandidātu izvirzīšana augstākajiem Ogres novada apbalvojumiem

Apbalvojums “Ogres novada Goda pilsonis” ir augstākais pašvaldības apbalvojums, to var piešķirt fiziskai personai par īpašiem nopelniem Ogres novadā, valsts, sabiedriskajā, kultūras, veselības, aizsardzības, uzņēmējdarbības, sporta, zinātnes vai sabiedriskajā darbā. Apbalvojums personai tiek piešķirts vienu reizi mūžā.
Apbalvojums “Ogres novada Gada cilvēks” tiek piešķirts fiziskai personai par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, veselības, kultūras, aizsardzības, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, novada attīstības un atpazīstamības veidošanā vai citās novadam nozīmīgās jomās, vērtējot sasniegto laika posmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Apbalvojumu “Ogres novada Gada cilvēks” personai var piešķirt atkārtoti.
Pieteikumi apbalvojumiem jāiesniedz līdz 2025. gada 16. oktobrim plkst. 14.00 sekojošos veidos:
- pieteikuma veidlapu var saņemt un aizpildīt klātienē Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Ogres novada pilsētās un pagastos;
- elektroniski aizpildītu un parakstītu pieteikumu var nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi ;
- vai iesniegt, sūtot pa pastu – pasta adrese Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks šā gada 18. novembrī.
Plašāka informācija par novada apbalvojumiem pieejama 2025. gada 29. maija Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 17/2025 “Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.