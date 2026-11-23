Piesakies “Koru kariem” kā dalībnieks un kļūsti par daļu no šī aizraujošā piedzīvojuma, kurā draudzīga sāncensība, neaizmirstami priekšnesumi un spēcīgs komandas gars radīs īstus dziedāšanas svētkus: korukari.lv.
Katru kori veidos tikai 16 dziedātāji, tāpēc neatliec pieteikšanos uz pēdējo brīdi. Dalībai aicināts ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu un ir gatavs atvērt savu balsi jaunai pieredzei, izaicinājumiem un neaizmirstamiem mirkļiem.
Turklāt dalība “Koru karos” paver ne tikai iespēju kāpt uz lielās skatuves, bet arī mācīties no nozares profesionāļiem, strādājot plecu pie pleca ar talantīgiem mūziķiem un attīstot savas spējas vidē, kur valda spēcīgs komandas gars, kopīgi mērķi, augsta motivācija un prieks par kopīgi radīto. Un daudzas no šīm muzikālajām savienībām turpinās arī pēc šova, kas vēlreiz parāda mūzikas un kopības spēku.
Ja esi gatavs pārstāvēt savu pilsētu, izbaudīt skatuves azartu un kļūt par daļu no muzikālā notikuma, kas ik nedēļu aizraus tūkstošus visā Latvijā, piesakies šovam “Koru kari” jau tagad. Jo kad balsis apvienojas, rodas varens spēks – kļūsti par daļu no tā!