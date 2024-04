Sākusies reģistrācija uzņemšanai Ogres Valsts ģimnāzijā

Lai reģistrētos kādai no programmām, skolēnam jāatbilst uzņemšanas kritērijiem – sekmju izrakstā nedrīkst būt nepietiekami vērtējumi, kā arī priekšmetos, kuri programmā tiks apgūti padziļināti, vērtējumam jābūt vismaz 6 ballēm, pieļaujot, ka vienā no tiem vērtējums ir arī 5 balles. Tāpat būtiski, ka skolēns aizpilda reģistrācijas anketu, jo tā veido 10% no kopvērtējumā iegūto punktu skaita.





Piesakoties mācībām Ogres Valsts ģimnāzijā, aicinām rūpīgi izvērtēt programmu piedāvājumu un tajā iekļautos kursus, uzsvaru liekot uz savām nākotnes perspektīvām. Joprojām ir skolēni, kuri izvēlas mācīties konkrētā novirzienā, piemēram, draugu dēļ, taču rezultātā ir spiesti savu izvēli mainīt, jo apzinās, ka tā ir nepietiekama motivācija. Lai nodrošinātu, ka skolēns atrod sev piemērotāko programmu, uzņemšanas nākamais solis būs klātienes tikšanās, kurās pretendents savu anketā norādīto izvēli varēs apstiprināt klātienes sarunās ar skolas vadības komandu," stāsta Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča.





2023./2024.m.g. skola gatava uzņemt vairāk nekā 200 skolēnu, no kuriem vienu klasi programmā "Kultūra un mākslas", divas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" klases, vienu "Dabaszinātnes" klasi, kā arī divas "Cilvēks un sabiedrība" klases. Mācību process pilnā apjomā tiks nodrošināts jaunajās skolas telpās - Ogrē, Gunāra Astras ielā 1.





Reģistrēties uzņemšanai iespējams mājaslapā ovg.lv, savukārt pēc apstiprinājuma saņemšanas skolēni ar vecākiem tiks aicināti uz dokumentu iesniegšanu no 26. līdz 28. jūnijam.

Uz tikšanos Ogres Valsts ģimnāzijā!