Ogres novada svētku koordinatore Dace Nikolaisone informē, ka svētku vēstneši Ogres novadu apciemos 27. jūlijā, radot svētku un kopības sajūtu ikvienam svētku dalībniekam. Svētku programma vēl top, pielāgojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī. D. Nikolaisone radusi interesantus risinājumus viesu uzņemšanai, lai Ogres novada stāsts izskanētu dzirkstoši un paliktu atmiņā mums visiem. Saglabājot intrigu, pasākuma programma vēl atklāta netiek.s apstākļiem. Šogad svētki noritēs digitālā formātā no 12. jūlija līdz 30. oktobrim. Šajā posmā tiks organizēti un filmēti dažādi koncerti, ko skatītāji pēcāk varēs vērot televīzijas pārraidēs.
Lai gan citādā formātā, svētku koordinatore ir gandarīta par to, ka, neskatoties uz esošajiem apstākļiem, šie svētki, kas ir būtiska latviskās identitātes daļa, tomēr notiek. “Kolektīvi ir priecīgi, ka var iesaistīties svētku veidošanā, tostarp, meklējot veidus, kā svētku sajūtu radīt skolēnos, kuri iepriekš nav piedalījušies Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Lai gan šāds svētku formāts nav salīdzināms ar sajūtām un notikumiem nedēļas garumā, ko sniedz klātienes svētki, arī e-dziesmusvētku ideja pavērusi jaunas iespējas, kolektīvi var izcelt savu unikalitāti. Ikviens svētku dalībnieks novērtē personīgo pieeju, ko šogad saņem no svētku organizatoriem, kas, izbraukājot visu novadu, iemūžina visus kolektīvu priekšnesumus vienotiem koncertiem.
Svētku norise Ogres novadā
Kopā svētku norisēs piedalās ap 60 kolektīvu, pārstāvot teju visas nozares, – tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju kolektīvi, kori, vokālie ansambļi, pūtēju orķestri, teātri, vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas dalībnieki, koklētāji.
Pirmais projekts pirms tika apstiprināti digitālie dziesmu un deju svētki bija notikums “Svinēt sauli”, kad dejotāji no visas Latvijas video platformā Zoom attālināti izdejoja iepriekš sagatavoto deju.
Jūnijā tika organizēta video sveicienu filmēšana ar mērķi sagatavot īpašus kolektīvu pieteikumus svētkiem. D. Nikolaisone stāsta, ka četru dienu garumā tika apbraukāts novads, kopā nofilmēti 35 video svētku sveicieni, kurus varēs redzēt pēc 27. jūlija, kad Ogrē viesosies svētku vēstneši.
Savukārt šonedēļ, 15. jūlijā, Ogresgalā tiks filmēti mūsdienu deju kolektīvu “Karameles” un “Teiksma” deju uzvedumi, kas būs daļa no mūsdienu deju koncerta “Augstāk par zemi”. 23. augustā uz upes skatuves notiks Gunitas Bičules jauktā vokālā ansambļa priekšnesuma filmēšana, ko vēlāk varēs noskatīties arī televīzijas skatītāji.
D. Nikolaisone ir gandarīta par kolektīvu vēlmi no sirds iesaistīties svētkos. Iespaidos par gatavošanos svētkiem un dalību tajos pastāstīja vairāki kolektīvi no Ogres novada. Piemēram, Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas mūsdienu deju kolektīva “Karameles” mazās un vidējas grupas dalībnieces Agate, Paula, Evelīna, Dārta un Evelīna ar vadītāju Lindu Manguli ar nepacietību gaida savu fināla priekšnesumu, kas notiks 15. jūlijā Ogresgalā. L. Mangule dziesmu un deju svētkos ir piedalījusies jau kopš savas bērnības. “Es esmu vairākkārt šo pieredzi izlaidusi caur sevi. Es zinu, kas ir gājiens, daudzās tikšanās, koncerti. Es vēlētos, lai arī bērni to izbauda.” Deju kolektīva mazākās dalībnieces vēlas izdzīvot sapni par dalību īstajos dziesmu un deju svētkos. Lai gan priecīgas par e-dziesmusvētkiem, viņas cer, ka reiz varēs piedalīties lielajos svētkos un izdzīvot tos visā krāšņumā.
Ogres 1. vidusskolas jauktā kora “Anima” un jauktā vokālā ansambļa dalībnieki Linda Gaile, Dāvis Jānis Bedikers un Sandis Ozoliņš teic, ka lielu motivāciju visa gada garumā turpināt apmeklēt nodarbības un nepadoties sniedza kolektīva vadītāja Gunita Bičule, kā arī pašmotivācija būt daļai no pasākuma. Viņuprāt, digitālie svētki nespēs izjaukt svētku tradīcijas, gluži pretēji – šis svētku formāts varētu papildināt tradicionālo svētku norisi.
Ogres 1. vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīva “Viznīts” dalībniece Ance Zariņa un vadītāja Daina Pelēce stāsta, ka gatavoties šiem svētkiem ir bijis interesanti – piedzīvots brīdis, kad motivācija pazudusi vispār, taču tad atkal atgriezusies, lai kopīgi piedzīvotu svētku sajūtas. D. Pelēce teic, ka kolektīvs savu ieguldījumu svētku norisēs ir devis filmējoties kopīgajā noslēguma dejā, kā arī gatavojot video iepazīšanās sveicienu. Bērniem tā ir bijusi jauna pieredze, piedzīvojums, ko viņi neaizmirsīšot. Kā lielu priekšrocību šim formātam, D. Pelēce uzskata individuālo pieeju. “Lielajos dziesmu svētkos ir neaprakstāma kopības sajūta, taču uz lielā fona katrs kolektīvs neizceļas individuāli. Šajā formātā ikvienam ir iespēja prezentēt savu kolektīvu."
Vēlam skanīgu un kustīgu vasaru ikvienam svētku dalībniekam! Svētki ir tur, kur esam mēs!