Sanatorijā OGRE koncertēs Deniss Pashkevich Quartet ar džeza balāžu programmu MELODIJA

Sanatorijā OGRE koncertēs Deniss Pashkevich Quartet ar džeza balāžu programmu MELODIJA
24. martā plkst. 19.00 bijušās sanatorijas OGRE telpās viesosies Deniss Pashkevich Quartet ar džeza balāžu programmu MELODIJA. Balāžu programmas nosaukums radies, skaņdarbus ierakstot Rīgas skaņu ierakstu studijā, kas no pagājušā gadsimta sešdesmitajiem līdz deviņdesmitajiem gadiem zināma, kā ierakstu studija, kurā tapuši daudzi nozīmīgi ierakstu izdevniecības MELODIJA albumi.

Deniss Pashkevich Quartet apvienojušies vieni no vadošajiem Latvijas džeza mūziķiem:
Deniss Paškevičs, saksofons,
Kristaps Vanadziņš, klavieres,
Andris Grunte, bass,
Rūdolfs Dankfelds, bungas.

Deniss Paškevičs ir viens no Baltijas vadošajiem džeza mūziķiem - saksofonists, flautists, komponists, producents un skolotājs mūsdienu improvizācijas un džeza mūzikā. Deniss ir viens no retajiem Baltijas reģiona māksliniekiem, kurš iekļauts Eiropas Džeza ģimenes kokā, kur minēts kā sava, unikāla stila pamatlicējs Latvijā. Savas līdzšinējās karjeras laikā viņš guvis nozīmīgu, starptautisku atzinību, kļūstot par piecu saksofona zīmolu oficiālo mākslinieku.
Pasākums norisināsies bijušās sanatorijas OGRE telpās (Ogre, Gaismas prospekts 2/6) ar sēdvietām pie galdiņiem.


Biļetes var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, Biļešu paradīzes tīklā un internetā
Biļetes cena 28 EUR. 15% atlaide ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu.


Apmeklējot koncertu no 18 gadu vecuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Pasākumu norises vietā, no 7 gadu vecuma nepieciešams lietot medicīnisko sejas masku/FFP-2 respiratoru


Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

