Ceturtdiena, 09.10.2025 21:51
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:51
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 13. oktobris, 2021 12:43

Sanatorijā OGRE norisināsies LNSO stīgu kvarteta koncerts

ONKC
Sanatorijā OGRE norisināsies LNSO stīgu kvarteta koncerts
Trešdiena, 13. oktobris, 2021 12:43

Sanatorijā OGRE norisināsies LNSO stīgu kvarteta koncerts

ONKC

Šonedēļ, 14. oktobrī pulksten 19.00 bijušās sanatorijas OGRE telpās izskanēs Raimonda Tigula, Filipa Glāsa un Arvo Pērta radītā mūzika Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) stīgu kvarteta izpildījumā.

Pirms koncerta apmeklētājiem būs iespēja baudīt vieglas uzkodas un dzērienus pop-up kafejnīcā un aplūkot sanatorijas OGRE atjaunoto verandu un svinību zāli, kuras sienas un griestus rotā mākslinieka Anša Cīruļa freskas.


Koncerta apmeklētāji aicināti uz pasākumu ierasties laicīgi, lai bez steigas un liekas drūzmēšanās pārbaudītu sertifikātus, personu apliecinošus dokumentus un koncerta biļetes. Ieeja sanatorijā no pulksten 18.00.


Biļetes uz koncertu var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES tīklā un internetā
Biļetes cena 20 EUR. 15% atlaide ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasē). Biļešu skaits ierobežots.


Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma laikā obligāti ir jālieto mutes un deguna aizsegs.


Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?