Pirms koncerta apmeklētājiem būs iespēja baudīt vieglas uzkodas un dzērienus pop-up kafejnīcā un aplūkot sanatorijas OGRE atjaunoto verandu un svinību zāli, kuras sienas un griestus rotā mākslinieka Anša Cīruļa freskas.
Koncerta apmeklētāji aicināti uz pasākumu ierasties laicīgi, lai bez steigas un liekas drūzmēšanās pārbaudītu sertifikātus, personu apliecinošus dokumentus un koncerta biļetes. Ieeja sanatorijā no pulksten 18.00.
Biļetes uz koncertu var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES tīklā un internetā.
Biļetes cena 20 EUR. 15% atlaide ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasē). Biļešu skaits ierobežots.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma laikā obligāti ir jālieto mutes un deguna aizsegs.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.