Skanot Raimonda Tigula, Filipa Glāsa un Arvo Pērta mūzikai Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra stīgu kvarteta izpildījumā, 14. oktobrī atklāts Ogres novada Kultūras centra rīkotais klasiskās mūzikas koncertcikls bijušās sanatorijas “Ogre” telpās.

Koncerta apmeklētājus priecēja Sandis Šteinbergs, Raimonds Melderis, Arigo Štrāls un Ainārs Paukšēns, piepildot sanatorijas svinību zāli ar krāšņu muzikālo programmu, ko papildināja aizraujoši stāstījumi par izskanējušajām kompozīcijām, koncertprogrammas tapšanu un komponistiem, kas radījuši izpildītos skaņdarbus.


Pirms koncerta, apmeklētājiem bija iespēja baudīt vieglas uzkodas un dzērienus improvizētā kafejnīcā, kā arī aplūkot sanatorijas atjaunoto verandu un svinību zāli, kuras sienas un
griestus rotā mākslinieka Anša Cīruļa freskas.


Sanatorijas ēka ir arhitektūras piemineklis. Tā celta 1927. gadā un to projektējis viens no Latvijas ievērojamākajiem arhitektiem Konstantīns Pēkšēns. Lai gan ēkas atjaunošanas darbi turpinās, jau šobrīd tajā iespējams rīkot koncertus un citus kultūras pasākumus, tādejādi iedzīvinot jaunu kultūrvietu Ogrē.


Atklājot koncertciklu un sveicot pasākuma apmeklētājus Ogres novada Kultūras centra Attīstības, plānošanas un projektu nodaļas vadītāja Laila Baumane informēja, ka nākamais koncerts sanatorijā “Ogre” paredzēts 13.novembrī, kad ar koncertprogrammu MŪZIKA ĀRPUS LAIKA UN VIETAS, klausītājus priecēs trio FABEL+, kura sastāvā klarnetiste Anna Gāgane, pianiste Linda Leine, čellists Kristaps Bergs un vijolnieks Jevgēņijs Čepovetskis.

