Otrdiena, 17. augusts, 2021 09:00

21. augustā par vienu no pilsētas svētku notikuma CEĻO OGRĒ muzikālajām pieturvietām kļūs sanatorija OGRE. Vairākos koncertos sanatorijā būs iespēja baudīt pasaulē zināmu komponistu melodijas starptautiski atzītu mūziķu sniegumā.

-13.00 – 14.00 klausītājus priecēs koncerts ČETRI GADSIMTI MŪZIKĀ laikmetīgās mūzikas izpildītājas un performanču mākslinieces Elizabetes Lāces (arfa) sniegumā.
-15.00 – 16.00 aktieris un režisors Varis Piņķis, Latvijas Radio kora, vokālo ansambļu Schola Cantorum Riga un Ars Antiqua Riga solists Jānis Kurševs un senās mūzikas grupas Ars Antiqua Riga dibinātājs, mākslinieciskais vadītājs, kā arī Latvijas Radio kora dziedātājs Pēteris Vaickovskis aicinās uz kamermūzikas un dzejas koncertu BAHS UN BRODSKIS.
-16.00 – 17.00 Čellu kvartets QUATTRO VOCI ar čellistiem Emmu Bandenieci, Marku Viļenski, Santu Valeri un Lindu Heibergu, koncerta apmeklētājus vedīs muzikālā ceļojumā, izpildot Roberta Šūmaņa, Sergeja Rahmaņinova, Johana Sebastiana Baha un citu komponistu radītus skaņdarbus.


Koncerti norisināsies bijušajā sanatorijā OGRE, Gaismas prospektā 2/6 un to apmeklējums ir bez maksas.

Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies vai izslimojusi un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

