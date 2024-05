Sarunas un grāmatas Ciemupes bibliotēkā

Liene ieteica Agneses Rutkēvičas eseju krājumu “Skumjais laikmets”. Lasāmgabals nav liels, bet parāda, cik daudz dod, ja zina kulturvēsturisko kontekstu, daudz dziļāka ir pieredze, vērojot ikvienu notikumu. Gandrīz kā lasīt autores dienasgrāmatu – skaisti vēro un redz dzīvi. Gribas dzīvot lēnāk, pievērsties hobijiem, baudīt kultūru un cilvēku sabiedrību, rakstīt dienasgrāmatu, nosūtīt pastkarti un ar draugiem doties piknikā, noskatīties labu filmu vai beidzot izlasīt to biezo klasikas grāmatu.

Māra S. iesaka Džākomo Macariola “Mans brālis ķer dinozaurus”. Rakstīta no lielā brāļa skatu punkta. Ģimene paziņo, ka gaida bērnu, bet vēlāk mājās parādās dažādas medicīnas grāmatas par dauna sindromu, un tajā brīdi puika saprot, ka brālis būs savādāks. Ļoti aizkustinoša.

Megija iesaka Oidiras Avas Olafsdotiras “Rabarberu sarkanais”. Galvenā varone savādāka nekā citi, jo vāju kāju dēļ nespēj staigāt lielus attālumus, bet sapņo uzkāpt ciemata augstākajā kalnā, vēl patīk izplūst detaļās un pievērst uzmanību katram sīkumam. Dzīvo ar vecmāmiņu, bet saņem vēstules no mammas, kura vienmēr sola atbraukt. Kā otru iesaka Linnas Frīdas “Piemērota vīrieša lāsts”. Stāsti par dažādām sievietēm un viņu tikšanos ar vīriešiem. Aptverti visi vecumposmi, no bērnības līdz vecumdienām.

Daila lasīja vairākas psiholoģijas, pašpalīdzības grāmatas, bet gribēja atgriezties pie saviem iemīļotajiem zviedru detektīviem. Matiasa Edvardsona “Labajos kaimiņos” viss sākas ar slepkavību mazā ciematā un tad stāsta, kā līdz tam nonāca. Lai gan ļoti bieza, lasās raiti. Arī šajā grāmatā bērns no vienas ģimenes ciematā ir ar savām īpatnībām. Kamillas Lekbergas detektīvs “Kaste” ir sarežģītāk veidots, slepkavības pasniegtas kā maģijas triki un viens no izmeklētājiem ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem, bet otram bail no mikrobiem.

Rasma B. iesaka nozaru literatūru – Vils Kols “Iekaisuma spektrs”. Pierāda, kā ar ēdienu dziedināt organisma iekaisumu. Vērš uzmanību vienam no daudziem pārtikas produktiem, kas pieminēti grāmatā – eļļas.

Uz tikšanos rudenī! Bet līdz tam uzdevums izlasīt grāmatu Zeiboltu Jēkabs “Ūdens burbuļi”.