Trešdiena, 10. marts, 2021 10:29

Sociālajā tīklā Facebook translētā saruna cikla PILSĒTA, DZĪVE UN TU ierakstus, turpmāk varēs noskatīties Ogres novada Kultūras centra Facebook lapā un Okultura kontā video platformā Youtube. 
Februārī Ogres novada Kultūras centra Facebook lapā norisinājās Ogres dzimšanas dienai veltītas sarunu cikla PILSĒTA, DZĪVE UN TU tiešraides, kurās uz sarunām par dzīvi, pilsētu un citām interesantām tēmām tika aicināti zināmi Ogrēnieši.

Tiešraidēs piedalījās Latvijas Valsts prezidents (2015 - 2019) un Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis, dziedātāja Antra Stafecka un dzejniece Ilze Mūrniece, grima māksliniece Ieva Puzāka un Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un Latvijas cīņas sporta meistars Egils Helmanis.
Sarunu laikā viesi atklāja interesantus faktus par sevi, atbildēja uz skatītāju uzdotajiem jautājumiem un bija sagatavojuši āķīgus jautājumus šo sarunu vadītajam komunikācijas pasniedzējam, RADIO SKONTO rīta programmas un TV raidījumu vadītājam Valdim Melderim.
Interneta vietnēs sarunu ieraksti pieejami pilnā garumā un būs skatāmi neierobežotu laiku. 
Informāciju sagatavoja Ogres novada Kultūras centrs
