Vilhelms Kārlis Purvītis dzimis 1872. gada 3. martā, 3. Rīgas apriņķa Zaubes pagasta JAUŽOS, mūsdienu Ogres novadā. Purvītis ir licis pamatus ainavu glezniecībai, Latvijas mākslas starptautiskajai atpazīstamībai un daudz enerģijas ieguldījis Latvijas mākslas izglītības sistēmas veidošanā.
Vilhelma Purvīša dzimšanas dienai veltītie notikumi sāksies februāra beigās un ilgs līdz pat augustam.
Pavasarī, gadalaikā, kam mākslinieks veltījis visvairāk savu ainavu, pie Ogres novada Kultūras centra atradīsies vides objekti PURVĪŠA TRIEPIENS un projekcija SATIEC PURVĪTI, Kultūras centra telpās varēs apskatīt Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijas un izbaudīt Ogres Mūzikas skolas audzēkņu koncertu. Savukārt Pilsētas skvērā interesentiem būs iespēja doties audiovizuālā piedzīvojumā un aplūkot unikālus Vilhelma Purvīša darbus, kuru orģināli gājuši bojā 2. pasaules kara laikā.
Ar tūrisma maršrutu UZGLENO OGRI un interaktīvu spēli ATKLĀJ GLEZNU, Ogres tehnikuma audzēkņi aicinās sastapt mākslu Ogres pilsētvidē. Savukārt Ogres Tūrisma informācijas centrs ar Purvīša ainavām un citām nozīmīgām vietām mākslinieka dzīvē iepazīstinās īpašā maršrutā, kas vedīs cauri Ogres novada teritorijai.
Gan Ogrē, gan arī citviet Ogres novadā norisināsies gleznošanas darbnīcas, kurās iedvesmas avotu meklēsim Vilhlema Purvīša darbos un gleznošanas tehnikās.
Jubilejas gadā tiks atklātas vairākas izstādes. Ogres Centrālajā bibliotēkā būs skatāma grāmatu izstāde VILHELMAM PURVĪTIM 150 un mākslinieku Laumas Palmbahas un Dionisija Miončinska izstāde SĀKAM AR SAKNĒM. Ogres Mākslas skolas Izstāžu zāle pārtaps PURVĪŠA DARBNĪCĀ. Savukārt Ogres tehnikuma Izstāžu zālē būs aplūkojami mācību iestādes audzēkņu darbi. Tāpat izstādes un citi SATIEC PURVĪTI notikumi būs vērojami arī Ogresgala un Ciemupes Tautas namos.
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs apskatāma gleznotāja jubilejas izstāde. Paralēli tai, jūnija sākumā ogrēniešiem un pilsētas viesiem būs unikāla iespēja Ogres Vēstures un mākslas muzejā, aplūkot Vilhelma Purvīša oriģināldarbus, kā arī ieklausīties mākslas zinātnieces, topošās monogrāfijas par Vilhelma Purvīša autores Kristiānas Ābeles stāstījumā.
Tāpat mākslinieka daiļradei veltīta izstāde plānota arī fonda VIEGLI apsaimniekotajās Vilhelma Purvīša dzimtajās mājās Taurupes pagastā, kas šobrīd nes VECJAUŽU vārdu.
Informācijai par gaidāmajiem notikumiem, to norises laikiem un vietām aicinām sekot sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #SATIECPURVITI un Facebook lapā SATIEC PURVĪTI.