Ceturtdiena, 7. maijs, 2026 12:11

Satiec rakstnieci un dzejnieci Andru Manfeldi Ogres Centrālajā bibliotēkā

Dace Voitkeviča, biedrība OFK
Foto: LETA / OFK
Sestdien, 16.maijā plkst.13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci un dzejnieci Andru Manfeldi.

Andra Manfelde raksta gan pieaugušajiem, gan bērniem. 2005.gadā tika izdots viņas pirmais romāns par autobiogrāfisku pieredzi “Adata”. Dažus gadus vēlāk pēc tā tapa librets Zigmāra Liepiņa muzikālajai drāmai Latvijas Nacionālajā teātrī. Rakstniece bieži skar neērtas un tabu tēmas, runā par vēstures jautājumiem. Viņas darbi ir saņēmuši vairākus apbalvojumus un nominācijas. Arī jaunākais romāns “Kosmonauta iela” tika izvirzīts Latvijas Literatūras gada balvai 2026.

Pasākums ir bez maksas un paredzēts plašam klausītāju lokam, kas vēlas iepazīt mūsdienu latviešu literatūru un autorus. Tas notiek projektā “Gaismas raksti”, kas aizsākās 2025.gadā un regulāri aicina mūsdienu rakstniekus uz Ogri.

Tikšanos veido biedrība OFK sadarbībā ar Ogres Centrālo bibliotēku. Atbalsta VKKF.

