LNKC projektā SATIEC SAVU MEISTARU jau 13 reizi vairāk nekā 100 vietās visā Latvijā, tai skaitā Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē, savā pieredzē un prasmēs dalīsies dažādu amatu meistari.
3. septembrī Ciemupes Tautas namā pulksten 16.00 norisināsies ārsta –fitoterapeita un zīmola DR. TEREŠKO TĒJAS dibinātāja Artūra Tereško lekcija ĀRSTNIECĪBAS AUGI JŪSU VESELĪBAI.
Sestdien, 4. Septembrī Ogres novada Kultūras centra Vasaras dārzā pulksten 13.00, 14.00 un 15.00 norisināsies keramikas meistarklases kopā ar mākslinieci Sabīni Irbēnu. Meistarklases laikā māksliniece parādīs, kā veidot traukus no plastikas, iemācīs dažādas keramikas tehnikas, kā arī dalīsies gūtajā pieredzē. Meistarklasēs vietu skaits ir ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās, rakstot e-pastu uz: vai pa tālruni: 26543512
Savukārt 5. septembrī pulksten 11.00 interesenti laipni aicināti apmeklēt Ogresgala Tautas namu, kur norisināsies mezglošanas meistarklase kopā ar zīmola ANCEMEZGLOJUMI radītāju Anci Brici. Ance iemācīs mezglot sienas dekoru vai puķu poda turētāju, izmantojot jūras apskalotu koka zaru un kokvilnas virves. Meistarklasē varēs apgūt pamata mezglus, ar kuriem pēc tam patstāvīgi radīt skaistas un sadzīvē noderīgas lietas. Šajā meistarklasē vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 26543512 vai e-pastu .
Dalība lekcijā un meistarklasēs bez maksas.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu lekciju vai meistarklases, pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.