Apciemojuma laikā svētku vēstneši devās braucienā ar plostu no Ogres jaunā aizsargmola līdz pontonu laipai pār Ogres upi, brauciena laikā kolektīvi ar dziesmām un dejām sveica vēstnešus pieturas punktos Ogres upes krastos.
Svētku vēstneši izteica atzinību par sagatavoto piedzīvojumu braucienu ar plostu, kas bija ieskauts svētku dalībnieku dziesmām, dejām un sveicieniem, kā arī pateicās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norišu dalībniekiem, pedagogiem un visiem atbalstītajiem, kas šajā sarežģītajā laikā nepazaudēja mīlestību dejai, dziesmai, muzicēšanai un svētku svinēšanai.
“Šī diena ir pierādījums, ka Ogres novadā vienmēr godā un cieņā ir turētas tautas mākslas tradīcijas un domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pārliecinoši ir tas cilvēks, kurš nosargās, nodrošinās un lolos svētku nepārtrauktības procesu,” sacīja svētku vēstnieku pārstāve Iluta Mistre.
Vēstnešu brauciena noslēgumā Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzrunā pateicās visiem svētku dalībniekiem, organizatoriem un to palīgiem, ikvienam, kas kopīgi uztur mūsu kopējo tautas tradīciju. "Pasaulē ir daudzas lietas, kuras mūs šķeļ, bet pievērsīsim uzmanību tam, kas mūs vieno, lai kopā vairotu mīlestību un ticību savai tautai un dzimtenei. Svētki ir tur, kur esam mēs! Nav neviena cita tauta, kas dzied mūsu tautasdziesmas, tie esam mēs paši, un ja mēs to nedarīsim, tad dziedāsim citas dziesmas,” savā uzrunā uzsvēra domes priekšsēdētājs."
Noslēguma tika atklāts simboliskais “Saulesvijas” plakāts, kurš Ogres novadā paliks par piemiņu no šiem svētkiem.