Ceturtdiena, 09.10.2025 21:14
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:14
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 17. jūnijs, 2021 14:04

Saulgrieži Plāteres pilskalnā

ONKC
Saulgrieži Plāteres pilskalnā
Ceturtdiena, 17. jūnijs, 2021 14:04

Saulgrieži Plāteres pilskalnā

ONKC

20. jūnijā no pulksten 20.00 Madlienas pagasta Plāteres pilskalnā ar dziesmām un uguns rituālu svinēsim gada īsāko dienu un garāko nakti. Plāteres pilskalns Ogres novada Madlienas pagastā jau vairākus gadus ir spēka vieta, kur pulcējamies vasaras Saulgriežos, lai,sekojot latviešu tautas tradīcijai,pavadītu sauli, atbrīvotos no visa sliktā un aizdegtu ugunskuru.

Saulgriežus ieskandinās JĀŅU DZIESMAS, SAULGRIEŽU RITUĀLI, DARBNĪCAS un UGUNSRATA CEĻOJUMS.


Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iemācīties vīt ziedu vai zāļu vainagus un nogaršot uz ugunskura vārītu Jāņu sieru.


Lai piedalītos saulgriežu svinībās, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, ierodoties pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies vai arī ir izslimojuši un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.


Digitālais Covid-19 sertifikāts un plašāka informācija par to pieejama https://covid19sertifikats.lv/ vai ārstniecības iestādē, kurā veikta vakcināciju, kā arī jebkurā citā ārstniecības iestādē vai vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.


Ieeja pasākumā bez maksas.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?