Saulgriežus ieskandinās JĀŅU DZIESMAS, SAULGRIEŽU RITUĀLI, DARBNĪCAS un UGUNSRATA CEĻOJUMS.
Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iemācīties vīt ziedu vai zāļu vainagus un nogaršot uz ugunskura vārītu Jāņu sieru.
Lai piedalītos saulgriežu svinībās, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, ierodoties pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies vai arī ir izslimojuši un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Digitālais Covid-19 sertifikāts un plašāka informācija par to pieejama https://covid19sertifikats.lv/ vai ārstniecības iestādē, kurā veikta vakcināciju, kā arī jebkurā citā ārstniecības iestādē vai vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.
Ieeja pasākumā bez maksas.