Vasaras saulgriežu svinības ieskandināja grupa “Pupa”, aicinot dungot līdzi zināmām melodijām un iepazīstinot sanākušos ar mazāk dzirdētu dziesmu skanējumiem. Visa vakara garumā norisinājās vainagu pīšanas un pirts slotu siešanas darbnīcas. Saulei rietot, ar īpašu uguns rituālu, svinību vietā iededza jāņuguni. Ugunskurā jau tradicionāli tika likti pērnā gada vainagi un viss sliktais atstāts pagātnē. Uguns rituālu vadīja horeogrāfe un dejotāja Lilija Lipora un aktieris, vīru kopas “Vilki” vadītājs Edgars Lipors.
Jāņa mātes un Jāņa tēva godā tika celta Ogres novada Kultūras centra direktora pienākumu izpildītāja Elīna Aupe un Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš.
Sveicot sanākušos Jānis Siliņš sacīja: “Diemžēl visi šoreiz nevarēja būt ar mums, arī man nācās meitiņu un sieviņu atstāt mājās. Cerams ka nākotnē būs labāk, jo esot šeit
Plāteres pilskalnā mūsu visu labās domas un darbi materializēsies, lai mēz dzīvotu labākā un skaistākā labklājībā. Lai top!”
Savukārt Elīna Aupe ikvienam vēlēja baudīt skaisto vakaru un izbaudīt jebkuru citu dienu nākotnē.
Pasākuma dalībniekiem bija iespēja nogaršot sieru, kas vārīts ugunskurā un cienāties ar zāļu tēju.
Svinībās neiztika arī bez simboliskās Pūdeles pacelšanas un “Ugunsrata ceļojuma”.
Lai gan jau otro gadu, tradicionālās saulgriežu pasākums Plāteres pilskalnā noris ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskā drošības noteikumus un ar tiem saistītos
ierobežojumus, Ogres novada iedzīvotāji un viesi no citām Latvijas vietām, labprāt izmantoja iespēju, apmeklēt šīs svinības un ar prieku piedalījās sarūpētajās aktivitātēs.