Līdz šim ansambļa mākslinieciskie vadītāji ir aicinājuši komponistus radīt veltījumus īpaši "Modus Vivendi" un konkrētiem mūziķiem – piecbalsīgam madrigālistu sastāvam. Ir radītas gan tautasdziesmu apdares, gan stilizācijas un pat orģinālmūzika ar vienojošo, proti, senās mūzikas stilistiku, reizumis iekļaujot arī specifisku instrumentāriju un tekstu.
Par ansambli "Modus Vivendi" izteicies tā vadītājs Pēteris Vaickovskis:
"Tradīcijas ir īpašs viesis mūsu mēģinājumos. Ikkatra skaņdarba audeklā svarīga ir gan krāsa, gan raksts, gan faktūra, ko veido atbilstošās tā laika vērtības, iespējas un mode mūzikā. Mēs skatāmies starp nošu līnijām un redzam spožo galma dzīvi, čalojošus tirgus laukumus un ar ticību un lūgšanām piepildītus dievnamus."
Koncertprogrammā piedalīsies senās mūzikas ansamblis “Modus Vivendi”, Aivars Kalējs (ērģeļpozitīvs), Gidons Grinbergs (vijole) un Ainārs Paukšēns (čells).
Tiks izpildīta I.Zemzara, U.Prauliņa, J.Nīmaņa, A.Kalēja, J.Jančevska, J.Nīmaņa, A.Gaiļa un A.Sējāna mūzika.
Biļetes cena: 2 EUR
Biļetes varēs iegādāties Jumpravas kultūras namā 30 min. pirms koncerta sākuma.
-Ieeja koncertā tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu;
-Bērniem līdz 17 (ieskaitot) gadu vecumam ieeja bez COVID-19 sertifikāta.
Apmeklētājiem jālieto medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam. Bērni no 7 līdz 11 (ieskaitot) gadu vecumam var lietot izglītības iestādē saņemtās higiēniskās auduma sejas maskas.
Atgādinām, ka apmeklējot pasākumu jāievēro visi valstī aktuālie epidemioloģiskie noteikumi!
Informāciju sagatavoja Annija Šķēle, Lielvārdes novada kultūras centra struktūrvienības Jumpravas kultūras nams pasākuma organizatore