Septembris Ogres novada Kultūras centra senioru korim ALTERA bijis krāšņs un ražīgs mēnesis. Septembra sākumā ar skanīgām dziesmām un kopā būšanas sajūtu koris ALTERA priecēja Ogres pansionāta iemītniekus. Savukārt 23. septembrī kora dalībnieki devās koncertbraucienā uz Dikļu pagastu, lai aplūkotu Latvijas skaistākās vietas, vienotos kopīgā dziesmā un sniegtu koncertu Dikļu kultūras namā.


Kora dalībniece Anda Bizune atklāja, ka koncerti Ogres un Madlienas pansionātos jau kļuvuši par ikgadēju tradīciju un ir gaidīts notikums gan dziedātāju, gan klausītāju vidū, taču braucienam uz Dikļiem būtu biji jānotiek jau 2020. gadā, kad valstī esošās epidemioloģiskas situācijas dēļ, tika atcelti senioru koru svētki Dikļu dziesmu svētku estrādē. “Mums ļoti gribējās braukt, un tagad mums bija iespēja doties uz Dikļiem, apvienojot gan dziedāšanu, gan sava veida ekskursiju, kuras laikā apskatījām vietas, kas saistītas ar Dziesmu svētku tradīcijas aizsākumiem,” pastāstīja Anda Bizune.


Šobrīd seniorus koris ALTERA aktīvi tiekas mēģinājumos un aicina pievienoties savam pulkam jaunus dalībniekus, lai kopīgi dziedātu, atpūstos un vienkārši baudītu kopā būšanas prieku draudzīgā kompānijā. Kora mēģinājumi notiek Ogres novada Kultūras centrā pirmdienās un ceturtdienās pulksten 15.00.

