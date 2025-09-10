Sēņošanas čempionātam Tomē jubilejas gads

Mežā sēņotāji devās, izdejojot sēņu polku. Pusotras stundas laikā tika salasīti 116 kg sēņu. Visiem par pārsteigumu uz čempionātu ieradās 2 komandas no Lietuvas. Lietuvieši atbrauca lūkoties, kā Latvijā norit šādi sēņu čempionāti. Lietuviešiem ir lielāka pieredze, jo savā pilsētiņā Krembliai, čempionātu rīko jau 23. reizi . Lietuvieši aktīvi šādos pasākumos piedalās Polijā un pasaules čempionātā Itālijā. Viņiem ar pieredzi veicās arī Tomes mežos, salasot 17,90 kg sēņu un iegūstot pirmo vietu. Latviešu komandai ar nosaukumu “Sisi” 2. vieta, salasot 11,850 kg , 3. vieta “Smilšu ielas leopardiem” ar sēņu svaru 9,350 kg.
Vērtējot individuāli, 1. vietā ierindojās Andrjos Astliks No Lietuvas, kurš salasīja 7 kg sēņu, Rūta Kuriņa no Tomes salasīja 4,55 kg , iegūstot 2. vietu , 3. vietu arī ieguva lietuvietis Daniels Grudinskis, salasot 4,250 kg sēņu.
Apbalvotas tika skaisti noformētās komandas un tādu šoreiz bija daudz. Balvas saņēma tomenietes “Meksikano Tomenito”, “Cielaviņas armija” un “Sēņu čempioni”.
Balvas saņēma interesantāko sēņu atradēji, turpat uz vietas izveidojot mežā atrasto sēņu izstādi.
Kamēr tika svērts un skaitīts, visus uz aktivitātēm aicināja Annemarija no “Tu ciemiņš”. Rūta Kuriņa visus pacienāja ar savā dārzā izaugušajiem arbūziem un melonēm. Bija ļoti gardi un saldi! Pasākumu atbalstīja kosmētikas uzņēmums “Madara” ar matu kopšanas līdzekļiem, kuru sastāvā ir gaileņu ekstrakts.
Paldies visiem, kas pamanīja šo pasākumu un nolēma atbalstīt! Jau daudzus gadus Tomes Tautas namam ir sadarbība ar Tomes keramiķi Ainu Zagorsku, kas izgatavo interesantus māla suvenīrus, ko pasniegt sacensību dalībniekiem. Kā allaž visi tika pacienāti ar uz ugunskura mežā vārītu sātīgu gaileņu zupu – tika izvārīti 2 katli zupas, kas kopā bija veseli 20 litri! Paldies zupas vārītājai Velgai Zagorskai un uguns kurinātājam Vitālijam Pugačam! Paldies Ilonai Ofmanei par dalībnieku reģistrēšanu, sēņu svēršanu un rezultātu apkopošanu! Paldies Raitim Skujam par mūziku un pasākuma apskaņošanu! Paldies Eduardam Purviņam un Diānai Kārkliņai par bildēm! Paldies visiem gan uzticīgajiem, gan arī jaunajiem sēņu čempionāta dalībniekiem! Tiksimies pēc gada!