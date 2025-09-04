Septembrī Ogres novadā iespēja apmeklēt dažādas izstādes

1. Daces Voitkevičas personālizstāde "Puika, paklausie!" Ogres Vēstures un mākslas muzejā no 7. jūnija līdz 28. septembrim.
Izstāde ir personiskā pieredzē balstīts fotogrāfes Daces Voitkevičas vizuāls stāsts ar interaktīviem elementiem par bērna dzīvi ar autiskā spektra traucējumiem. Autiskā spektra ierobežojumi reizēm ir ne
redzami, taču sabiedrības izpratne var ievērojami veicināt atbalstu dažādām vajadzībām. Cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem ir bagāta iekšējā pasaule, taču nereti grūtības sagādā tajā dalīties ar citiem. Tāpat kā visi, viņi savā veidā izzina pasauli, meklē saskarsmi un drošību. Izprotot dažādas vajadzības, izstāde aicina apzināties kopējo un atšķirīgo cilvēku ikdienā.
Izstādes autore stāsta: “Reizēm atbalstam nevajag daudz, tikai saprast izaicinājumus, ar kuriem ikdienā saskaras cilvēki ar autismu.”
Dace Voitkeviča ir fotogrāfe, kuras interešu lokā ir dokumentāli stāsti par mūsdienu sabiedrību, interešu kopienām un vidi. Viņai ir maģistra izglītība mākslas vēsturē Latvijas Mākslas akadēmijā un mākslas menedžmentā Latvijas Kultūras akadēmijā. Vairāk kā desmit gadus viņa regulāri veido foto pasākumus un izstādes plašai auditorijai, kas apvieno gan profesionāļus, gan amatierus, kā arī cilvēkus no dažādām sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.
Izstādi būs iespējams apmeklēt no 7. jūnija līdz 28. septembrim. Izstādes atklāšanas dienā ieeja ir bez maksas. Telpas risinājums: Māris Grosbahs Ogres Vēstures un mākslas muzejs izsaka pateicību Līvai Veigurei par atbalstu izstādes izstrādē.
2. Līdz 21. septembrim Ķeguma Tautas nama foajē skatāma krāšņa izstāde “Baltais enģelis”, kur iespējams apskatīt Intas Brokānes-Vilcānes kāzu kleitu fondu, kas atklāj cilvēku dzīvē nozīmīgā mirkļa svinīgumu, modes tendences, gaumes un skaistuma izjūtu. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar kāzu tērpiem no Intas Brokānes-Vilcānes personīgās kolekcijas. Ieeja bez maksas.
3. No 8. augusta Ogres Vēstures un mākslas muzejā būs skatāma izstāde “Ogres rītausma”, kas veltīta vienam no mazāk izstādītiem, bet būtiskiem pilsētas kultūrvēsturiskās vides elementiem – vēsturiskajiem žogu stabiem.
Izstāde izgaismo Ogres kā kūrorta pilsētas attīstību, sākot no 19. gadsimta otrās puses, kad vasarnīcu celtniecība kļuva par būtisku faktoru pilsētvides veidošanā. Vēlāk, padomju periodā, Ogre tika pārvērsta par rūpniecības centru, izmainot tās vēsturisko struktūru un arhitektūru. Taču, neraugoties uz pārmaiņām, vēsturisko žogu stabi daudzviet pilsētā ir saglabājušies – kā liecība gan par senajām īpašumu robežām, gan vietējo amatnieku prasmēm un īpašnieku gaumi.
2018. gadā Ogres Attīstības Biedrība apzināja vēsturiskās Ogres vasarnīcas un izveidoja vairākus izzinošus pastaigu maršrutus. Pētot pilsētvidi, uzmanību pievērsa žogi – mazās arhitektūras forma, kas iezīmē robežu starp publisko un privāto telpu. Šie žogi atklāj dekoratīvus elementus betona stabu fasādēs – ornamentus, simbolus un rakstus, kas sevī slēpj gan estētisku, gan iespējamu vēsturisku vēstījumu. Bieži vien uz žogu stabiem attēlota stilizēta saule. Kāda varētu būt šī motīva izcelsme? Vai rotājumi ir vienkārši estētiski vai arī tajos ir dziļāka nozīme?
Paraudzīsimies uz Ogres pilsētas un Latvijas valsts sākotni – laiku, kad pilsētvide vēl tikai veidojās. Iespējams, tieši šajās mazajās formās, kur saplūst praktiskais un simboliskais no pagātnes, meklējamas atbildes uz jautājumiem par to, vai pirms vairāk nekā simts gadiem dzimušais romantisms joprojām ir aktuāls?
Izstādē būs redzami – oriģināli Ogres teritorijā atrastie betona žogu stabi, analogās fotogrāfijas ar tiem pilsētvidē, tematiskas ekspozīcijas par to veidiem, izgatavošanas tehnoloģiju. Izstādes mērķis ir sniegt vēsturisku ieskatu un rosināt ideju par kultūrvēsturiskajai videi raksturīgo žogu saglabāšanu un atjaunošanu, tādējādi uzsverot Ogres pilsētvides savdabību.
Izstāde “Ogres rītausma” būs apskatāma no 8. augusta līdz 10. oktobrim. Atklāšanas dienā – bezmaksas ieeja un iespēja izveidot unikālu betona stabiņa atspiedumu uz T-krekla. Lai piedalītos, lūgums paņemt līdzi savu T-kreklu!
Izstādes idejas autors un kurators: Zigmārs Jauja
Projekta vadītāja: Ilze Staģīte
Fotogrāfiju autors: Zigmārs Jauja
Vēsturisko izpēti un betona stabu apsekošanu pilsētvidē veica: Zigmārs Jauja un Uldis Apinis
Izstādes izglītojošās daļas mākslinieki: Signe Kraukle un Karīna Kēberga
Izstādes grafiskā publicitāte: Signe Kraukle, Zane Kalniņa
Zīmējumi: Sarmīte Munde
Video stāsta autors: Pēteris Zilberts
Izgatavošanas tehnoloģijas apraksts: Laura Zunda-Poča
Betona stabu uzmērījumi un rasējumi: Laura Zunda-Poča un Ilze Mekša
Jaunizlietais betona stabs SIA “MT Sēta” ražotne, Intars Sniedze
Ogres Vēstures un mākslas muzeja darba grupa: Jānis Ziņģītis, Elīna Cērpa, Laura Tuča, Māris Grosbahs, Nils Miķelsons un Guntars Andersons
Izstāde tapusi ar Ogres novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, kā arī sadarbībā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeja, SIA “SND”, SIA “Parrot Telpa” un SIA “MT Sēta” tehnisko atbalstu. Paldies Cinīšu dzimtas ģimenēm, Jānim Balodim, Edītei Kalniņai, kā arī visiem Ogres Attīstības Biedrības biedriem un iesaistītajiem ģimenes locekļiem par atbalstu izstādes tapšanā.
4. No 5. augusta līdz 26. septembrim Ogres Centrālās bibliotēkas Kafijas namiņā apskatāma mākslinieces Maijas Brašmanes plakātu izstāde.
Izstādes darbi tapuši laikā no 1981. līdz 1995. gadam, un tajos asi, nesaudzīgi un asprātīgi parādītas tādas tēmas kā dabas aizsardzība, attiecības ģimenē un sabiedriski politiskās tēmas.
Maija Brašmane ieguvusi mākslas izglītību Jāņa Rozentāla specializētajā mākslas skolā, absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju. Darbos māksliniece izmanto simbolus, kas skatītājiem liek domāt, vērtēt un jautāt. Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā. Ieeja – bez maksas.
6. Daigas Avotiņas gleznu izstāde “Vienkārši no sirds” no 2. līdz 30. septembrim Ikšķiles daudzfunkcionālā centra Izstāžu zālē
Kā aizsākās šis ceļš uz gleznošanu
“Es sāku gleznot 2018. gadā (54 gados), draudzenes ierosināta. Iesāku tajā brīdī, kad neko vairāk īsti nevarēju darīt. Manu varēšanu un darīšanu ierobežoja slimība, kas vājina nervu impulsus un rezultējas kā izteikts muskuļu vājums.
Esmu dzimusi un augusi Kurzemē, lauku vidē. Dabas skaistums, jūras plašums, ziedu krāšņums – ir tas, kas mani uzrunā. Gleznošana man ir kā terapija. Darbošanās ar krāsām mani dziedina, nomierina, iepriecina, stiprina, ieved citā pasaulē, kurā gribas uzkavēties ilgāk. Manas gleznas līdz šim ir redzējuši tikai ģimene un draugi, tāpēc esmu ļoti pateicīga par iespēju parādīt savus darbus arī citiem.
Ģimenes ārstes izsauciens, ieraugot manas gleznas, “Izrādās, ka jebkurš var gleznot”, tagad ir mans moto.
Daiga Avotiņa
Lēdmanes Tautas namā līdz 30. septembrim skatāma Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas Lēdmanes audzēkņu zīmējumu izstāde “Kapara vasara”.