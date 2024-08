Septembrī pasniegs mūzikas apbalvojumu "Austras balvu"

"Tomēr ik pa laikam gan mūziķi, gan iepriekšējo gadu žūrijas locekļi mums apjautājās par to, kas notiek ar šo iniciatīvu, un mudināja to turpināt, kas lika mums saprast, ka pie tās ir vērts atgriezties. Galu galā, lieliskas mūzikas, mūsuprāt, ar katru gadu Latvijā paliek arvien vairāk. Tāpēc pēdējo gadu esam strādājuši pie tās atjaunošanas, un ceram, ka spēsim atgriezties ar dubultu sparu," pauž pasākuma rīkotāji.

"Austras balva" izveidota kā iniciatīva katru gadu apbalvot vienu albumu, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko Latvijā. Tā pirmoreiz tika pasniegta 2015.gadā, kad tika apbalvots Alises Jostes albums "Hardships Are Ships". Tāpat balvu ieguvusi grupa "Rīgas Modes" ar albumu "Fantastiski", "Satellites LV" ieraksts "Varavīksnes Galā", grupas "Polifauna" debijas albums "You Look Like A Lost Soul", kā arī grupas "Tribes Of The City" ieraksts "Rust And Gold". Savukārt 2021.gadā līdz šim pēdējo "Austras balvu" ieguva ansis ar albumu "Liela māksla"

"Austras balvas" iniciatori ir mūzikas portāla "Intro.lv" žurnālisti Lauris Anstrauts un Vucāns, to organizē biedrība "Austras balva". Balvas noslēguma ceremonija un nominantu koncerts tiek veidota sadarbībā ar kultūrvietu "Hanzas perons" un "Latvijas Radio 5" - "Pieci.lv". Balvas norisi atbalsta Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienība.