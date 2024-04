Septiņi gadi Ogrē. Fotosestdienu mirkļi

Jau no kluba pirmsākumiem dalībniekiem bija interese par fotogrāfiju kā mākslas mediju, nevis tikai glītu skatu iemūžināšanu. Tāpēc kluba kopīga ievirze ir autorfotogrāfija, kas atklāj vērtīgo šķietami ikdienišķajā un dokumentālā pieejā. Vienlaicīgi katrs kluba autors attīsta rokrakstu sev tuvā virzienā. Kluba biedru interešu lokā ir arī norises Ogres pilsētā un novadā. Kā teicis kluba ilggadējais vadītājs Vitauts Mihalovskis (1946–2020) – nevajag lielu mākslu, lai fotografētu populārus tūrisma galamērķus, bet īsta prasme ir saskatīt ievērības cienīgo tepat blakus. Klubā darbojas ap 20 biedru. No 2018. gada pēc Vitauta Mihalovska aicinājuma to vada Dace Voitkeviča.



Foto klubs vairākas reizes Ogres novadā ir īstenojis kultūrvēsturisku foto akciju «Viena diena Ogrē», katru gadu dodas plenērā uz kādu no Ogres pagastiem, kurā iemūžina tā cilvēkus, regulāri veido izstādes. Šogad 29. oktobrī jau 13. reizi foto klubs «Ogre» ar Ogres novada atbalstu rīkos starptautisku fotogrāfijas simpoziju «Egona Spura ceļš», kas uz Ogri atved fotogrāfus no visas Latvijas un kaimiņvalstīm.



Ieskatam kluba biedru fotogrāfijas, kas tapušas vairāku gadu garumā pasākumos «Foto sestdiena Ogrē», kuros septiņus gadus līdz ar foto kluba biedriem ir piedalījušies fotogrāfi no citām Latvijas vietām. Tos atbalstīja Ogres novada pašvaldības atbalstu konkursā «R.A.D.I. – Ogres novadam». Izlase no vairākos gados tapušiem darbiem šobrīd skatāma Ogres Centrālās bibliotēkas Kafijas namiņā, kas ir atvērts visu diennakti.

Foto autori:

Tatjana Stumbre

Ludmila Millere

Dace Voitkeviča

Aivars Slišāns

Ainis Kursišs

Edmunds Glūdiņš

Edmunds Mieriņš

Vilnis Lulle

Biruta Putniņa

Ramona Juhņeviča

Dace Voitkeviča, foto kluba Ogre vadītāja, Ogres Vēstis Visiem