Pirms konkursa sākuma konkursanti saņems tehnisko dokumentāciju, kurā būs norādīti parametri instrumentu kastes izveidei. Konkursantiem izgatavošanas procesā ir svarīgi ievērot izstrādājuma funkcionālo nozīmi, kā arī izgatavot atvilktni dažādu priekšmetu un sīklietu ērtākai organizēšanai izstrādājuma iekšpusē. Atvilktnes stūru savienojumu izgatavošanai jāizmanto tikai rokas (nemehanizētus) instrumentus, iestrādājot dzeguļu-bezdelīgastu savienojumu. Atvilktnes fasāde jānofiksē ar kokskrūves stiprinājumu atvilktnes priekšpusē.
Pusfinālā piedalīsies Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Ogres tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Rīgas Tehniskās koledžas, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi. Jauno profesionāļu darba veikumu vērtēs trīs nozares eksperti.
Valsts izglītības attīstības aģentūra klātienes pusfinālus organizē “zaļajā režīmā”, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus un piesardzības pasākumus.
Pusfinālu norisi finansē Eiropas Sociālais fonds un līdzfinansē Latvijas valsts projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Informāciju sagatavoja Alise Serģe, VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste