Tādējādi DAP aicina ikvienu pievērst uzmanību invazīvajām sugām sev apkārt dabā un savos īpašumos, tās atpazīt un ierobežot, izmantojot dabas ekspertu ieteiktas metodes.
Sākusies šī gada veģetācijas sezona, tāpēc pārvalde aicina ierobežot invazīvās sugas. Lai ar piemēriem parādītu invazīvo sugu radīto apdraudējumu un izplatību, īsfilmu sērijā parādītas sešas invazīvās sugas, kurām ir zinātniski pierādīta negatīva ietekme uz Latvijas dabu un kuras agresīvi izplatās - Spānijas kailgliemezis, Kanādas zeltgalvīte, puķu sprigane, krokainā roze, ošlapu kļava un vārpainā korinte.
Īsfilmas var noskatīties - šeit.
"LatViaNature" projekta invazīvo sugu eksperte Santa Rutkovska skaidro, ka invazīvo sugu ierobežošanā "zelta likums ir neļaut tām izplatīties, jo agrīnā stadijā to ierobežošana būs efektīvāka un veiksmīgāka". Ja dabā vai savā īpašumā tās ir pamanītas, izplatība jāierobežo pēc iespējas ātrāk. Invazīvās sugas ierobežot var visu laiku, bet sevišķi efektīvi - pirms tās sākušas izplatīties tālāk - ziedēt un nogatavināt sēklas vai radīt pēcnācējus. Piemēram, ošlapu kļavu un vārpaino korinti vislabāk iznīdēt maijā, Spānijas kailgliemezi - jūnijā pirms tas sāk dēt olas, puķu sprigani - jūnija beigās, krokaino rozi un Kanādas zeltgalvīti - jūlijā pirms sēklu nogatavināšanās, iesaka eksperte.
DAP aicina arī skolās un bērnu vasaras nometnēs kopā ar skolēniem skatīties atraktīvās īsfilmas, kā arī izspēlēt dabas ekspertu īpaši sagatavotas "Kahoot" viktorīnas par invazīvajām sugām - 1.-6. klašu grupā un 7.-12. klašu grupai, lai pēc tam dotos dabā un palīdzētu ierobežot invazīvo sugu izplatību Latvijas dabā.
Invazīvo sugu izplatības kartes, kā arī apraksti par Latvijas dabā sastopamajām invazīvajām sugām un metodēm, kā tās ierobežot, pieejamas DAP vietnē "www.invazivs.lv".
Īsfilmas sadarbībā ar aģentūru WKND veidotas projektā "Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija", kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas finansiālo atbalstu.