Rīta tirdziņa laikā, atjaunotajā staļļa ēkā būs apskatāma pupiņu izstāde ar aptuveni piecdesmit dažādām pupiņu šķirnēm un sastopama to kolekcionāre Rūta Beirote no zemnieku saimniecības “Zutiņi”. Atsevišķas pupiņu šķirnes no šīs kolekcijas būs iegādājamas arī sēšanai pašu dārzos.
Visa tirdziņa garumā notiks bezmaksas vaska sveču veidošanas darbnīca bērniem kopā ar “Bišu Maģija” no Ogresgala.
Tāpat apmeklētāji tiek aicināti apskatīt “Mākslas ½ muižas” studijas dalībnieču darbu Pop up izstādi, kuri pieejami arī iegādei. Savukārt otrajā stāvā “Mākslas ½ muižas” māksliniece Signe Kraukle pulksten 10.30 vadīs keramikas meistardarbnīcu “Labrīt! ”. Meistardarbnīcas cena 35 Eur, ar iepriekšēju pieteikšanos šeit: https://oab.lv/product/labrit-keramika-24-janvaris/
Tirdziņā varēs iegādāties svaigi ceptu dabīga ierauga maizi, kūkas un citus gardumus no ikšķilniekiem “Ugy Cake”. Savukārt “Dailas konditorejas” no Lēdmanes piedāvās sāļos un saldos cepumus, kā arī citus pašu ceptus kārumus.
Būs nopērkamas svaigi kūpinātas zivis no Lapmežciema, kā arī mājas desas, pastēte, svaigi kūpinātas vistas un cūkgaļas izstrādājumi no zemnieku saimniecības “Intas” (Jumprava) un “Ošu gardumiņš” (Ogresgals). Gardu nenogatavinātu mājas sieru ar dažādām garšām piedāvās “Lapsu mājas siers”.
Pie “Mētru gardumiem” varēs iegādāties vērtīgo plūškoka sulu un sīrupu, kā arī džemus, sukādes, sīrupus un citus produktus no bioloģiski audzētām cidonijām. Šajā reizē tirdziņā viesosies arī zemnieku saimniecība “Mežinieki”, kas nodarbojas ar aveņu audzēšanu un biškopību. Mājražotāja Dace Pakule piedāvās priežu čiekuru produkciju, kā arī dažādus sīrupus -ceļmallapu, vīgriežu, mežrozīšu un citus.
Rokdarbniece Guna Avena no Birzgales piedāvās ar lielu rūpību un mīlestību pašas adītus, tamborētus, šūtus un izšūtus darinājumus. Pie dabīgās kosmētikas zīmola “Estere Nature Cosmetics” būs iegādājama kopjošā kosmētika matiem un ķermenim. Rokdarbnīca “Aldesign” piedāvās siltas cepures, šalles, lakatus, vilnas zeķes un citus darinājumus plašā klāstā. Pirmo reizi tirdziņā piedalīsies arī studija “Pārsteigums” no Madlienas, kura piedāvās dažādu veidu izšūtus, adītus un tamborētus darinājumus, kas silda sirdi un rada prieku.